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"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

ضحايا كورونا من الإعلاميين.. وفاة ١٢٧ صحفيًّا في ٣١ دولة

خلال 3 أشهر.. غالبيتهم بأمريكا اللاتينية

أعلنت منظمة "شارة الصحافة"، ومقرها جنيف، عن تسجيل وفاة ١٢٧ صحفيًّا جراء حالات مؤكدة بكوفيد- ١٩ في ٣١ دولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية.

وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن: الصحفيون يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالبًا بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، والأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك.

وأضاف: ٦٢ صحفيًّا قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية، و٢٣ في أوروبا، و١٧ في آسيا، و١٢ في أفريقيا، و١٣ في أمريكا الشمالية.

وأردف: المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم.

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ضحايا كورونا من الإعلاميين.. وفاة ١٢٧ صحفيًّا في ٣١ دولة
سبق

أعلنت منظمة "شارة الصحافة"، ومقرها جنيف، عن تسجيل وفاة ١٢٧ صحفيًّا جراء حالات مؤكدة بكوفيد- ١٩ في ٣١ دولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية.

وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن: الصحفيون يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالبًا بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، والأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك.

وأضاف: ٦٢ صحفيًّا قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية، و٢٣ في أوروبا، و١٧ في آسيا، و١٢ في أفريقيا، و١٣ في أمريكا الشمالية.

وأردف: المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
05:18 PM

ضحايا كورونا من الإعلاميين.. وفاة ١٢٧ صحفيًّا في ٣١ دولة

خلال 3 أشهر.. غالبيتهم بأمريكا اللاتينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منظمة "شارة الصحافة"، ومقرها جنيف، عن تسجيل وفاة ١٢٧ صحفيًّا جراء حالات مؤكدة بكوفيد- ١٩ في ٣١ دولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية.

وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن: الصحفيون يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالبًا بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، والأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك.

وأضاف: ٦٢ صحفيًّا قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية، و٢٣ في أوروبا، و١٧ في آسيا، و١٢ في أفريقيا، و١٣ في أمريكا الشمالية.

وأردف: المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم.

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