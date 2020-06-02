أعلنت منظمة "شارة الصحافة"، ومقرها جنيف، عن تسجيل وفاة ١٢٧ صحفيًّا جراء حالات مؤكدة بكوفيد- ١٩ في ٣١ دولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية. وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن: الصحفيون يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالبًا بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، والأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك. وأضاف: ٦٢ صحفيًّا قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية، و٢٣ في أوروبا، و١٧ في آسيا، و١٢ في أفريقيا، و١٣ في أمريكا الشمالية. وأردف: المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم.

ضحايا كورونا من الإعلاميين.. وفاة ١٢٧ صحفيًّا في ٣١ دولة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-02 أعلنت منظمة "شارة الصحافة"، ومقرها جنيف، عن تسجيل وفاة ١٢٧ صحفيًّا جراء حالات مؤكدة بكوفيد- ١٩ في ٣١ دولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية.



وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن: الصحفيون يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالبًا بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، والأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك.



وأضاف: ٦٢ صحفيًّا قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية، و٢٣ في أوروبا، و١٧ في آسيا، و١٢ في أفريقيا، و١٣ في أمريكا الشمالية.



وأردف: المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 05:18 PM

ضحايا كورونا من الإعلاميين.. وفاة ١٢٧ صحفيًّا في ٣١ دولة خلال 3 أشهر.. غالبيتهم بأمريكا اللاتينية





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أعلنت منظمة "شارة الصحافة"، ومقرها جنيف، عن تسجيل وفاة ١٢٧ صحفيًّا جراء حالات مؤكدة بكوفيد- ١٩ في ٣١ دولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية.



وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن: الصحفيون يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالبًا بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، والأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك.



وأضاف: ٦٢ صحفيًّا قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية، و٢٣ في أوروبا، و١٧ في آسيا، و١٢ في أفريقيا، و١٣ في أمريكا الشمالية.



وأردف: المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم.