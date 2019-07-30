شاهد.. الأمطار الغزيرة تروي أراضي فيفاء وتسيل الأودية والشعاب

الأهالي استغلوها في سقياهم وسقيا مواشيهم ومدرجاتهم الزراعية

هطلت أمطارٌ غزيرة على محافظة فيفاء، عصر اليوم الثلاثاء، صحبتها زوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

ويستغل أهالي فيفاء هطول الأمطار، في سُقياهم وسُقيا مواشيهم، بالإضافة إلى ري الأشجار، حيث ينشئون البِرَك لتجميع مياه الأمطار وحفظها، كما طوّعوا الجبال بإنشاء المدرجات الزراعية، للاستفادة من هطول الأمطار.