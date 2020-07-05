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"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

أعلى معدل يومي.. "كورونا" يسلب الحياة من 82 إندونيسيًّا

إصابة 1.607 أشخاص جُدُد

سجّلت إندونيسيا، اليوم (الأحد)، 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية؛ مما رفع العدد الإجمالي إلى 3171.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 1607 ليصل الإجمالي إلى 63749؛ وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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أعلى معدل يومي.. "كورونا" يسلب الحياة من 82 إندونيسيًّا
سبق

سجّلت إندونيسيا، اليوم (الأحد)، 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية؛ مما رفع العدد الإجمالي إلى 3171.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 1607 ليصل الإجمالي إلى 63749؛ وفقًا لـ"رويترز".

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
04:24 PM

أعلى معدل يومي.. "كورونا" يسلب الحياة من 82 إندونيسيًّا

إصابة 1.607 أشخاص جُدُد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت إندونيسيا، اليوم (الأحد)، 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية؛ مما رفع العدد الإجمالي إلى 3171.

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 1607 ليصل الإجمالي إلى 63749؛ وفقًا لـ"رويترز".

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