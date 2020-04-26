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من الأربعاء المقبل.. ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للمولات بالرياض

أمانة العاصمة: سيتزامن معها تكثيف أعمال الرقابة لتوفير بيئة صحية

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) بمدينة الرياض، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، مبينة أنه سيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.

قالت أمانة منطقة الرياض: لضمان سلامة المتسوقين وتماشيًا مع التوجيهات الاحترازيّة؛ فقد تضمنت الاشتراطات إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، مع وجود فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، بالإضافة إلى توفير كمامات وقفازات بشكل كاف عند المداخل، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، مع تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وتوفير عدد كاف من رجال الأمن، مع وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات.

أمانة منطقة الرياض الأسواق التجارية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من الأربعاء المقبل.. ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للمولات بالرياض
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) بمدينة الرياض، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، مبينة أنه سيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.

قالت أمانة منطقة الرياض: لضمان سلامة المتسوقين وتماشيًا مع التوجيهات الاحترازيّة؛ فقد تضمنت الاشتراطات إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، مع وجود فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، بالإضافة إلى توفير كمامات وقفازات بشكل كاف عند المداخل، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، مع تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وتوفير عدد كاف من رجال الأمن، مع وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
06:09 PM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:45 PM

من الأربعاء المقبل.. ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للمولات بالرياض

أمانة العاصمة: سيتزامن معها تكثيف أعمال الرقابة لتوفير بيئة صحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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33,277

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن ١٣ اشتراطًا لعودة آمنة للأسواق التجارية (المولات) بمدينة الرياض، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، مبينة أنه سيتزامن معها تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بهدف توفير بيئة صحية للسكان.

قالت أمانة منطقة الرياض: لضمان سلامة المتسوقين وتماشيًا مع التوجيهات الاحترازيّة؛ فقد تضمنت الاشتراطات إغلاق كافة أماكن الترفيه كمناطق الألعاب وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، مع وجود فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، بالإضافة إلى توفير كمامات وقفازات بشكل كاف عند المداخل، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، مع تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت 15 عامًا، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وتوفير عدد كاف من رجال الأمن، مع وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات.

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