هجوم مجهولين.. نجاة وزير باكستاني من محاولة اغتيال

أطلقوا النار على سيارته شمال غرب البلاد

نجا وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني شبلي فراز اليوم من محاولة اغتيال، عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارته في منطقة درة آدم خيل شمال غرب باكستان.

وأكد مسؤول الشرطة المحلية طاهر أيوب عدم إصابة الوزير بأي أذى جراء الهجوم، مشيراً إلى تعرض أحد رجال الأمن المرافقين لموكبه لإصابات.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين نجاة الوزير شبلي فراز من الهجوم، مشيراً إلى إصابة سائقه بجروح.