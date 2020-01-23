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"الجبير" يشارك في ندوة "الشرق الأوسط غير المستقر" بمنتدى دافوس

استعرض العلاقات الأخوية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان

‏‎‏‎شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوارية بعنوان " الشرق الأوسط غير المستقر"، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية بحضور كل من: نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي، وجانين بلاشيرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

‏‎واستعرض الجبير خلال الجلسة دور المملكة وجهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز مستجدات قضايا المنطقة بعد ذلك اجاب عن أسئلة واستفسار الحضور.

في سياق متصل التقى الجبير، اليوم، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية المنتدى الاقتصادي العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يشارك في ندوة "الشرق الأوسط غير المستقر" بمنتدى دافوس
سبق

‏‎‏‎شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوارية بعنوان " الشرق الأوسط غير المستقر"، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية بحضور كل من: نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي، وجانين بلاشيرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

‏‎واستعرض الجبير خلال الجلسة دور المملكة وجهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز مستجدات قضايا المنطقة بعد ذلك اجاب عن أسئلة واستفسار الحضور.

في سياق متصل التقى الجبير، اليوم، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
08:11 PM
اخر تعديل
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:25 PM

"الجبير" يشارك في ندوة "الشرق الأوسط غير المستقر" بمنتدى دافوس

استعرض العلاقات الأخوية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‏‎‏‎شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوارية بعنوان " الشرق الأوسط غير المستقر"، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية بحضور كل من: نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي، وجانين بلاشيرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

‏‎واستعرض الجبير خلال الجلسة دور المملكة وجهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز مستجدات قضايا المنطقة بعد ذلك اجاب عن أسئلة واستفسار الحضور.

في سياق متصل التقى الجبير، اليوم، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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