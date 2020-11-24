النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان تدين الهجوم الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

يعد دليلاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الاستقرار في المنطقة

أدانت السودان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس واستهدفت به محطة لتوزيع الوقود في مدينة جدة.
وأعربت الخارجية السودانية فى بيان اليوم، عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الذي يعد دليلاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت شجبها للاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، والاستمرار في اتباع نهج العنف، مناشدة المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتسوية النزاع في اليمن.
وعبرت السودان عن ثقتها في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السودان تدين الهجوم الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة
سبق

أدانت السودان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس واستهدفت به محطة لتوزيع الوقود في مدينة جدة.
وأعربت الخارجية السودانية فى بيان اليوم، عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الذي يعد دليلاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت شجبها للاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، والاستمرار في اتباع نهج العنف، مناشدة المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتسوية النزاع في اليمن.
وعبرت السودان عن ثقتها في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
05:07 PM

السودان تدين الهجوم الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

يعد دليلاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الاستقرار في المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
419

أدانت السودان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس واستهدفت به محطة لتوزيع الوقود في مدينة جدة.
وأعربت الخارجية السودانية فى بيان اليوم، عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الذي يعد دليلاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت شجبها للاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، والاستمرار في اتباع نهج العنف، مناشدة المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لتسوية النزاع في اليمن.
وعبرت السودان عن ثقتها في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,080
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة