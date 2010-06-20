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الإمارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا

يطبق القرار الاثنين.. ويشمل ركاب الترانزيت

قررت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا، على جميع الرحلات الجوية الوطنية والأجنبية؛ اعتبارًا من الاثنين المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات اليوم (السبت).
وأوضحت الوكالة أن القيود ستشمل أيضًا ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول؛ باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

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الإمارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا
سبق

قررت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا، على جميع الرحلات الجوية الوطنية والأجنبية؛ اعتبارًا من الاثنين المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات اليوم (السبت).
وأوضحت الوكالة أن القيود ستشمل أيضًا ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول؛ باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
07:56 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
07:46 AM

الإمارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا

يطبق القرار الاثنين.. ويشمل ركاب الترانزيت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,783

قررت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا، على جميع الرحلات الجوية الوطنية والأجنبية؛ اعتبارًا من الاثنين المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات اليوم (السبت).
وأوضحت الوكالة أن القيود ستشمل أيضًا ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول؛ باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

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