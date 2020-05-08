صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية عدة على شخص آخر من سلاح رشاش، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر. وتم نقل المصاب للمستشفى، وجرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

"شرطة مكة": القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-08 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية عدة على شخص آخر من سلاح رشاش، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر. وتم نقل المصاب للمستشفى، وجرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 10:33 PM

اخر تعديل 08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 11:45 PM

"شرطة مكة": القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش مواطن بالعقد الثالث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.. ونقل المصاب للمستشفى





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية عدة على شخص آخر من سلاح رشاش، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر. وتم نقل المصاب للمستشفى، وجرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.