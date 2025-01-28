أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 44 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء وتعز آخر 24 ساعة .
وأكد "التحالف"، أن استهدافات مأرب والبيضاء وتعز دمرت 29 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 190 عنصراً.
"التحالف": تدمير 29 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز وقتل أكثر من 190 عنصراً
تنفيذ 44 استهدافًا آخر 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 44 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء وتعز آخر 24 ساعة .
وأكد "التحالف"، أن استهدافات مأرب والبيضاء وتعز دمرت 29 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 190 عنصراً.
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"التحالف": تدمير 29 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز وقتل أكثر من 190 عنصراًصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-27
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 44 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء وتعز آخر 24 ساعة .
27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
04:10 PM
"التحالف": تدمير 29 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز وقتل أكثر من 190 عنصراً
تنفيذ 44 استهدافًا آخر 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 44 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء وتعز آخر 24 ساعة .
وأكد "التحالف"، أن استهدافات مأرب والبيضاء وتعز دمرت 29 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 190 عنصراً.
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