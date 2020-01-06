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"المدني" يحذر من إهمال صيانة السخانات الكهربائية والتدفئة بالحطب والفحم

شدد على ضرورة استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر المترتبة على عدم توفر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء.

وتشهد المملكة هذه الأيام انخفاضاً في درجات الحرارة، مما يتطلب توخي الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة على سخانات المياه الكهربائية.

وأكدت المديرية أن أبرز مصادر الخطر في السخانات هي عطل جهاز المنظم و"الترموستات" الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان واستمراريته بالتسخين، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بالسخان وتكوين البخار وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبب انفجار السخان، وربما أن رداءة تصنيع بعض الأنواع من السخانات والاستعانة بفنيين غير مؤهلين لتركيب وتصليح السخانات يكون أحد الأسباب في تلف السخانات وحدوث الانشطار.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم، وأهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضح أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة، التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة إلى الوفاة.

ودعت إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات شريطة إغلاقها قبل النوم، وضرورة اتباع إرشادات السلامة في حالة استخدام الحطب، حيث يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى.

صيانة السخانات الكهربائية الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يحذر من إهمال صيانة السخانات الكهربائية والتدفئة بالحطب والفحم
سبق

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر المترتبة على عدم توفر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء.

وتشهد المملكة هذه الأيام انخفاضاً في درجات الحرارة، مما يتطلب توخي الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة على سخانات المياه الكهربائية.

وأكدت المديرية أن أبرز مصادر الخطر في السخانات هي عطل جهاز المنظم و"الترموستات" الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان واستمراريته بالتسخين، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بالسخان وتكوين البخار وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبب انفجار السخان، وربما أن رداءة تصنيع بعض الأنواع من السخانات والاستعانة بفنيين غير مؤهلين لتركيب وتصليح السخانات يكون أحد الأسباب في تلف السخانات وحدوث الانشطار.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم، وأهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضح أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة، التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة إلى الوفاة.

ودعت إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات شريطة إغلاقها قبل النوم، وضرورة اتباع إرشادات السلامة في حالة استخدام الحطب، حيث يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
02:25 PM

"المدني" يحذر من إهمال صيانة السخانات الكهربائية والتدفئة بالحطب والفحم

شدد على ضرورة استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر المترتبة على عدم توفر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية خلال فترة الشتاء.

وتشهد المملكة هذه الأيام انخفاضاً في درجات الحرارة، مما يتطلب توخي الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة على سخانات المياه الكهربائية.

وأكدت المديرية أن أبرز مصادر الخطر في السخانات هي عطل جهاز المنظم و"الترموستات" الذي يتحكم بدرجة حرارة مياه السخان واستمراريته بالتسخين، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بالسخان وتكوين البخار وزيادة الضغط الداخلي الذي يسبب انفجار السخان، وربما أن رداءة تصنيع بعض الأنواع من السخانات والاستعانة بفنيين غير مؤهلين لتركيب وتصليح السخانات يكون أحد الأسباب في تلف السخانات وحدوث الانشطار.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم، وأهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضح أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة، التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة إلى الوفاة.

ودعت إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات شريطة إغلاقها قبل النوم، وضرورة اتباع إرشادات السلامة في حالة استخدام الحطب، حيث يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى.

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