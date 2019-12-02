تكريم 6 طلاب سعوديين فازوا في مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات

بحضور القنصل العام في قوانجو وسفراء دول الشرق الأوسط المُعتمدين لدى الصين

حضر القنصل العام في قوانجو محمد بن عبدالله البريثن؛ الحفل الذي أقامته شركة هواوي الصينية لتوزيع جوائز مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات للشرق الأوسط الذي عُقد في مقر الشركة في مدينة "دنغقوان" الصينية؛ حيث تم خلال الحفل تكريم 6 من الطلاب السعوديين الفائزين في هذه المسابقة.

كما حضر القنصل البريثن؛ على هامش الحفل، الندوة التي عقدتها شركة هواوي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحضرها سفراء دول الشرق الأوسط المُعتمدون لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من رؤساء وأساتذة الجامعات والمختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتناولت الندوة مناقشة الطرق التي يمكن أن يساعد بها التحول الرقمي دول الشرق الأوسط على تحقيق الأهداف الوطنية المحددة في خطط ورؤية تلك الدول، وأهمية تنمية المواهب المحلية وتأثيرها في التحول الرقمي، وسعي شركة هواوي لتطوير المواهب بشكل مشترك مع كليات وجامعات الشرق الأوسط.

واستمع القائمون على الندوة إلى مداخلات الحضور والرد على استفساراتهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي من أكبر الشركات الصينية في جمهورية الصين الشعبية، وترتبط بشراكة إستراتيجية مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية في المملكة من خلال توفيرها أفضل تقنيات المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اسهاماتها في تطوير الكوادر السعودية من خلال عدد من مبادرات التدريب التي تقدمها.