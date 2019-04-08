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البحث عن مفقود أوغندا يتواصل لليوم الثاني .. وقريبه: لا يوجد له أثر

قال: الإمكانات المتوافرة ضعيفة وعملية البحث تفتقر لأبسط المعدات

يتواصل البحث لليوم الثاني على التوالي عن مفقود أوغندا المواطن السعودي مذكر السبيعي؛ فيما أكّد أحد أقاربه أن ضعف الإمكانات هناك وقف عائقاً في التوصل إلى مكانه، مشيراً إلى أن عملية البحث تفتقر لأبسط المعدات.

وبيّن أن البحث لا يزال مستمراً في بحيرة فكتوريا على النيل والمناطق المجاورة لها من قِبل السلطات الأوغندية، إلا أنه لا يوجد أيّ أثر حتى الآن.

وكانت أسرة مذكر؛ قد فقدت أمس الأول السبت الاتصال به، عندما كان برفقة صديقه على مقربة من النهر في ضاحية جينجا بدولة أوغندا، وأوضحت أنه بعد تناول وجبة الغداء، بحسب رواية مرافقه السعودي، ذهب ليغسل يديه بالنهر فسقط به وجرفته المياه ولم يظهر حتى الآن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والسفارة للبحث عنه.

‏من جهتها، أكّدت السفارة السعودية في أوغندا أنها تتواصل بشكل مستمر مع السلطات الرسمية للعثور على المواطن مذكر ناصر السبيعي.

وعلّقت في حسابها الرسمي في "تويتر"، بالقول: "التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية والعمل مستمر للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ كما أننا على اتصال مع ذويه، مقدّمين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحث عن مفقود أوغندا يتواصل لليوم الثاني .. وقريبه: لا يوجد له أثر
سبق

يتواصل البحث لليوم الثاني على التوالي عن مفقود أوغندا المواطن السعودي مذكر السبيعي؛ فيما أكّد أحد أقاربه أن ضعف الإمكانات هناك وقف عائقاً في التوصل إلى مكانه، مشيراً إلى أن عملية البحث تفتقر لأبسط المعدات.

وبيّن أن البحث لا يزال مستمراً في بحيرة فكتوريا على النيل والمناطق المجاورة لها من قِبل السلطات الأوغندية، إلا أنه لا يوجد أيّ أثر حتى الآن.

وكانت أسرة مذكر؛ قد فقدت أمس الأول السبت الاتصال به، عندما كان برفقة صديقه على مقربة من النهر في ضاحية جينجا بدولة أوغندا، وأوضحت أنه بعد تناول وجبة الغداء، بحسب رواية مرافقه السعودي، ذهب ليغسل يديه بالنهر فسقط به وجرفته المياه ولم يظهر حتى الآن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والسفارة للبحث عنه.

‏من جهتها، أكّدت السفارة السعودية في أوغندا أنها تتواصل بشكل مستمر مع السلطات الرسمية للعثور على المواطن مذكر ناصر السبيعي.

وعلّقت في حسابها الرسمي في "تويتر"، بالقول: "التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية والعمل مستمر للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ كما أننا على اتصال مع ذويه، مقدّمين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن".

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:40 PM

البحث عن مفقود أوغندا يتواصل لليوم الثاني .. وقريبه: لا يوجد له أثر

قال: الإمكانات المتوافرة ضعيفة وعملية البحث تفتقر لأبسط المعدات

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قاسم الخبراني - الرياض
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يتواصل البحث لليوم الثاني على التوالي عن مفقود أوغندا المواطن السعودي مذكر السبيعي؛ فيما أكّد أحد أقاربه أن ضعف الإمكانات هناك وقف عائقاً في التوصل إلى مكانه، مشيراً إلى أن عملية البحث تفتقر لأبسط المعدات.

وبيّن أن البحث لا يزال مستمراً في بحيرة فكتوريا على النيل والمناطق المجاورة لها من قِبل السلطات الأوغندية، إلا أنه لا يوجد أيّ أثر حتى الآن.

وكانت أسرة مذكر؛ قد فقدت أمس الأول السبت الاتصال به، عندما كان برفقة صديقه على مقربة من النهر في ضاحية جينجا بدولة أوغندا، وأوضحت أنه بعد تناول وجبة الغداء، بحسب رواية مرافقه السعودي، ذهب ليغسل يديه بالنهر فسقط به وجرفته المياه ولم يظهر حتى الآن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والسفارة للبحث عنه.

‏من جهتها، أكّدت السفارة السعودية في أوغندا أنها تتواصل بشكل مستمر مع السلطات الرسمية للعثور على المواطن مذكر ناصر السبيعي.

وعلّقت في حسابها الرسمي في "تويتر"، بالقول: "التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية والعمل مستمر للعثور على المواطن مذكر السبيعي؛ كما أننا على اتصال مع ذويه، مقدّمين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً إلى أرض الوطن".

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