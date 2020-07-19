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حائل: 69 إصابة بفيروس كورونا و181 حالة تعافٍ

ارتفعت أعداد المتعافين لـ2169

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، 69 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقابل 181 حالة تعافٍ جديدة؛ لترتفع حالات التعافي إلى 2169 حالة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 44 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالتين في محافظة موقق، وحالتين في محافظة سميراء، وحالة واحدة لكل من محافظتي الشنان والسليمي.

وبيّن إنفوجرافيك، صمّمه التقني عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب الحالات المسجلة في منطقة حائل منذ بدء الجائحة؛ حيث أظهر نسبة الحالات المغلقة التي بلغت 67.1% بعدد إجمالي 3281 حالة مؤكدة، و66.9% نسبة حالات التعافي التي بلغت 2196 حالة، و32.9% نسبة الحالات النشطة التي وصلت إلى 1081 حالة، أما حالات الوفاة في المنطقة فبلغت نسبتها 12.%، وهي نسبة ضعيفة جدًّا؛ إذ تم تسجيل 4 حالات وفاة فقط.

وأوضح أن معدل حالات الانتشار على مستوى منطقة حائل بلغ 1.30، بينما بلغ معدل التضاعف 19.4.

فيروس كورونا الجديد

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حائل: 69 إصابة بفيروس كورونا و181 حالة تعافٍ
سبق

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، 69 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقابل 181 حالة تعافٍ جديدة؛ لترتفع حالات التعافي إلى 2169 حالة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 44 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالتين في محافظة موقق، وحالتين في محافظة سميراء، وحالة واحدة لكل من محافظتي الشنان والسليمي.

وبيّن إنفوجرافيك، صمّمه التقني عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب الحالات المسجلة في منطقة حائل منذ بدء الجائحة؛ حيث أظهر نسبة الحالات المغلقة التي بلغت 67.1% بعدد إجمالي 3281 حالة مؤكدة، و66.9% نسبة حالات التعافي التي بلغت 2196 حالة، و32.9% نسبة الحالات النشطة التي وصلت إلى 1081 حالة، أما حالات الوفاة في المنطقة فبلغت نسبتها 12.%، وهي نسبة ضعيفة جدًّا؛ إذ تم تسجيل 4 حالات وفاة فقط.

وأوضح أن معدل حالات الانتشار على مستوى منطقة حائل بلغ 1.30، بينما بلغ معدل التضاعف 19.4.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
05:51 PM

حائل: 69 إصابة بفيروس كورونا و181 حالة تعافٍ

ارتفعت أعداد المتعافين لـ2169

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، 69 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقابل 181 حالة تعافٍ جديدة؛ لترتفع حالات التعافي إلى 2169 حالة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 44 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالتين في محافظة موقق، وحالتين في محافظة سميراء، وحالة واحدة لكل من محافظتي الشنان والسليمي.

وبيّن إنفوجرافيك، صمّمه التقني عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب الحالات المسجلة في منطقة حائل منذ بدء الجائحة؛ حيث أظهر نسبة الحالات المغلقة التي بلغت 67.1% بعدد إجمالي 3281 حالة مؤكدة، و66.9% نسبة حالات التعافي التي بلغت 2196 حالة، و32.9% نسبة الحالات النشطة التي وصلت إلى 1081 حالة، أما حالات الوفاة في المنطقة فبلغت نسبتها 12.%، وهي نسبة ضعيفة جدًّا؛ إذ تم تسجيل 4 حالات وفاة فقط.

وأوضح أن معدل حالات الانتشار على مستوى منطقة حائل بلغ 1.30، بينما بلغ معدل التضاعف 19.4.

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