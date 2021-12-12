مجلس الصحة الخليجي يقدم سبع نصائح لمن يعاني من آلام الظهر.. تعرف عليها

بشعار "الظهر السليم في السلوك السليم"

قدم مجلس الصحة الخليجي، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على تويتر؛ سبع نصائح مهمة لمن يعانون من آلام في الظهر ولا يعرفون أهم أسبابها.

وتلخصت هذه النصائح السبع حول أن من مسببات آلام الظهر: الخمول وقلة الحركة، وحمل الأغراض بطريقة خاطئة، وحمل الأغراض الثقيلة.

وأضافت النصائح أن ضعف العضلات الناتج عن زيادة الوزن يكون من ضمن أسباب آلام الظهر، والجلوس لمدة طويلة، وارتداء حذاء غير مريح لوقت طويل مثل الكعب العالي، وجهد العضلات الناتج عن الضغط النفسي.

واختتمت النصائح بأن أهمية سلامة الظهر تبدأ بتصحيح السلوك أثناء الوقوف والجلوس وخلال الأنشطة اليومية.