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تدشين مركز الصلح لتسوية المنازعات المصرفية والتمويلية

البدء باستقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني

دشّنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، مركز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية، والبدء باستقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.

وأوضحت الأمانة العامة للجان في بيانها، أن الخطوة تأتي بهدف تفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الناشئة عن التعاملات المصرفية والتمويلية بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، من خلال أسلوب التصالح والتراضي، مع تعزيز هذا المفهوم بين أفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على أطراف الخصومة، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تمتاز هذه الخدمة بتسوية النزاعات في فترة وجيزة، وتوفير الجهد والمال لأطراف الخصومة.

وتؤكد الأمانة العامة للجان، أن مقترحات الصلح ستبنى على الأسانيد النظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تدشين مركز الصلح لتسوية المنازعات المصرفية والتمويلية
سبق

دشّنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، مركز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية، والبدء باستقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.

وأوضحت الأمانة العامة للجان في بيانها، أن الخطوة تأتي بهدف تفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الناشئة عن التعاملات المصرفية والتمويلية بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، من خلال أسلوب التصالح والتراضي، مع تعزيز هذا المفهوم بين أفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على أطراف الخصومة، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تمتاز هذه الخدمة بتسوية النزاعات في فترة وجيزة، وتوفير الجهد والمال لأطراف الخصومة.

وتؤكد الأمانة العامة للجان، أن مقترحات الصلح ستبنى على الأسانيد النظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:43 AM

تدشين مركز الصلح لتسوية المنازعات المصرفية والتمويلية

البدء باستقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، مركز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية، والبدء باستقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.

وأوضحت الأمانة العامة للجان في بيانها، أن الخطوة تأتي بهدف تفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الناشئة عن التعاملات المصرفية والتمويلية بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، من خلال أسلوب التصالح والتراضي، مع تعزيز هذا المفهوم بين أفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على أطراف الخصومة، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تمتاز هذه الخدمة بتسوية النزاعات في فترة وجيزة، وتوفير الجهد والمال لأطراف الخصومة.

وتؤكد الأمانة العامة للجان، أن مقترحات الصلح ستبنى على الأسانيد النظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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