الشاب "عبد العزيز" يحتفل بزفافه من ابنة الشيخ "بجوي"

احتفل الشاب عبد العزيز بن عبد الله مشهور حمدي، بزواجه من ابنة الشيخ محمد بن مديش بجوي، في قاعة البيلسان للاحتفالات بمحافظة صامطة.

جاء ذلك في ليلة من ليالي الأنس والفرح والسرو، ارتسمت فيها ملامح الفرح بكل ألوانه.

وشارك الحضور العريس فرحته بهذا الاحتفال، داعين المولى –عز وجل- أن يرزقه الذرية الصالحة ويجعل الود والمحبة عنوانًا لحياته الزوجية المقبلة.

وبهذه المناسبة عبر "عبد العزيز" عن سعادته الغامرة بإكمال نصف دينه.

وقال: إن سعادته تضاعفت بحضور الأقارب والأحباب والأصدقاء الذين شاركوه فرحته، مقدمًا شكره لكل من حضر وشاركه فرحته.