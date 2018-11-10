فيديو مروع .. السيول تهدر في شوارع البترا والضحايا في ارتفاع

شاركت القوات المسلحة الأردنية والدرك في عمليات البحث عن المفقودين

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عديداً من أشرطة الفيديو التي تكشف عن مشاهد مروّعة من السيول التي ضربت الأردن أمس الجمعة، خاصة كميات المياه التي كانت تهدر في شوارع البتراء، فيما أعلن الدفاع المدني الأردني، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 11 شخصاً.

وفي إحدى اللقطات نشاهد كميات المياه الضخمة التي كانت تهدر في المناطق والشوارع المنخفضة بين المباني بالبترا، وفي لقطة أخرى نشاهد رجال الدفاع المدني الأردني وهم يقومون بإنقاذ أسرة من داخل سيارة جرفتها السيول، ويظهر مشهد ثالث المياه المتدفقة تحت أحد الجسور، وفي مجرى ضيق للسيول.

وفي كل تلك المشاهد يتكرّر وقوف الناس بالقرب من مجاري السيول، لالتقاط الصور والفيديوهات، بينما نسمع صيحات التحذير.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الدفاع المدني إياد العمرو: إن "عدد ضحايا الأحوال الجوية السائدة والسيول ارتفع إلى 11 حالة وفاة؛ بينهم أحد غطاسي كوادر الدفاع المدني".

وأضاف أن "عمليات البحث تجري عن طفلتين مفقودتين"، مشيراً الى "مشاركة قوات مسلحة أردنية وقوات درك في عمليات البحث".