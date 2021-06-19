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بالصور.. 422 مستفيدًا من مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال شهر مايو

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال شهر مايو 2021م، تقديم 550 خدمة وزعت على 442 مستفيداً، بلغت نسبة الذكور منهم 76% ونسبة الإناث 24%، بينما شكلت نسبة النازحين 2% والمقيمين 98% من إجمالي المستفيدين.
وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 226 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ216 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.
ويُعد المشروع واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها، والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. 422 مستفيدًا من مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال شهر مايو
سبق

واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال شهر مايو 2021م، تقديم 550 خدمة وزعت على 442 مستفيداً، بلغت نسبة الذكور منهم 76% ونسبة الإناث 24%، بينما شكلت نسبة النازحين 2% والمقيمين 98% من إجمالي المستفيدين.
وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 226 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ216 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.
ويُعد المشروع واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها، والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
04:19 PM

بالصور.. 422 مستفيدًا من مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال شهر مايو

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال شهر مايو 2021م، تقديم 550 خدمة وزعت على 442 مستفيداً، بلغت نسبة الذكور منهم 76% ونسبة الإناث 24%، بينما شكلت نسبة النازحين 2% والمقيمين 98% من إجمالي المستفيدين.
وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 226 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ216 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.
ويُعد المشروع واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها، والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

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