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تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

تشمل الخرج ورماح وشقراء.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض ورماح وشقراء، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض ورماح وشقراء، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:27 AM

تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية الأفقية

تشمل الخرج ورماح وشقراء.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,226

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض ورماح وشقراء، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

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