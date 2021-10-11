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بالأسماء.. ترقية 352 موظفاً من منسوبي "الإسلامية" على المرتبة الـ9 و8 و7

ثمّن "الخزيم" متابعة الوزير وقدّم التهنئة وأكد عمل اللجان لإنهاء الدفعات المتبقية

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية، قرارات ترقية 352 موظفاً وموظفة من منسوبيها على المراتب التاسعة والثامنة والسابعة بعد اكتمال كل مسوغات الترقية، وفق منصة "مسار" الوطنية، وحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، نوّه المدير العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية المكلف صالح بن علاء الخزيم، بالدعم الذي تجده مختلف قطاعات الدولة من القيادة الرشيدة ومنها هذه الوزارة للقيام بمهامها، ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة وتحفيزها كي تؤدي رسالتها وأهدافها العامة لخدمة المجتمع.

وأبان أن وزارة الشؤون الإسلامية، وبمتابعة دؤوبة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أنهت وبوقت قياسي ثاني دفعة للمترقين عبر منصة مسار الرقمية، مشيراً إلى أن اللجان تعمل لإنهاء الدفعات المتبقية بعد اكتمال كافة مسوغات الترقيات وفق الضوابط والأنظمة والتي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة.

وقدّم "الخزيم"، في ختام تصريحه، للمترقين التهنئة المقرونة بصادق الدعاء بأن تكون هذه الترقية حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والملك والوطن، وتحقيق رسالة الوزارة العامة.

وقد جاءت الترقيات على النحو التالى:

الترقيات من 6 إلى 7، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3vem66l

الترقيات من 7 إلى 8، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3BwPuXH

الترقيات من 8 إلى 9، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3AqoZ4V

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. ترقية 352 موظفاً من منسوبي "الإسلامية" على المرتبة الـ9 و8 و7
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية، قرارات ترقية 352 موظفاً وموظفة من منسوبيها على المراتب التاسعة والثامنة والسابعة بعد اكتمال كل مسوغات الترقية، وفق منصة "مسار" الوطنية، وحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، نوّه المدير العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية المكلف صالح بن علاء الخزيم، بالدعم الذي تجده مختلف قطاعات الدولة من القيادة الرشيدة ومنها هذه الوزارة للقيام بمهامها، ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة وتحفيزها كي تؤدي رسالتها وأهدافها العامة لخدمة المجتمع.

وأبان أن وزارة الشؤون الإسلامية، وبمتابعة دؤوبة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أنهت وبوقت قياسي ثاني دفعة للمترقين عبر منصة مسار الرقمية، مشيراً إلى أن اللجان تعمل لإنهاء الدفعات المتبقية بعد اكتمال كافة مسوغات الترقيات وفق الضوابط والأنظمة والتي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة.

وقدّم "الخزيم"، في ختام تصريحه، للمترقين التهنئة المقرونة بصادق الدعاء بأن تكون هذه الترقية حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والملك والوطن، وتحقيق رسالة الوزارة العامة.

وقد جاءت الترقيات على النحو التالى:

الترقيات من 6 إلى 7، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3vem66l

الترقيات من 7 إلى 8، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3BwPuXH

الترقيات من 8 إلى 9، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3AqoZ4V

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
02:19 PM
اخر تعديل
11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
07:46 PM

بالأسماء.. ترقية 352 موظفاً من منسوبي "الإسلامية" على المرتبة الـ9 و8 و7

ثمّن "الخزيم" متابعة الوزير وقدّم التهنئة وأكد عمل اللجان لإنهاء الدفعات المتبقية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
4,639

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية، قرارات ترقية 352 موظفاً وموظفة من منسوبيها على المراتب التاسعة والثامنة والسابعة بعد اكتمال كل مسوغات الترقية، وفق منصة "مسار" الوطنية، وحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، نوّه المدير العام للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية المكلف صالح بن علاء الخزيم، بالدعم الذي تجده مختلف قطاعات الدولة من القيادة الرشيدة ومنها هذه الوزارة للقيام بمهامها، ودعمها بالكوادر الوطنية المؤهلة وتحفيزها كي تؤدي رسالتها وأهدافها العامة لخدمة المجتمع.

وأبان أن وزارة الشؤون الإسلامية، وبمتابعة دؤوبة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أنهت وبوقت قياسي ثاني دفعة للمترقين عبر منصة مسار الرقمية، مشيراً إلى أن اللجان تعمل لإنهاء الدفعات المتبقية بعد اكتمال كافة مسوغات الترقيات وفق الضوابط والأنظمة والتي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة.

وقدّم "الخزيم"، في ختام تصريحه، للمترقين التهنئة المقرونة بصادق الدعاء بأن تكون هذه الترقية حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والملك والوطن، وتحقيق رسالة الوزارة العامة.

وقد جاءت الترقيات على النحو التالى:

الترقيات من 6 إلى 7، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3vem66l

الترقيات من 7 إلى 8، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3BwPuXH

الترقيات من 8 إلى 9، قرار رقم 35742

https://bit.ly/3AqoZ4V

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