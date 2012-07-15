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من جازان للرياض.. رحالة يبدأ رحلة برية  لغرس 1500 شتلة فل

تستمر 5 أيام عبر مركبة وعربة خاصة  وتهدف للتعبير عن مشاعر الفخر

ينطلق الرحالة هادي بن أحمد دايلي، في 25 من الشهر الجاري، في رحلة برية من جازان إلى الرياض تستمر خمسة أيام عبر مركبة وعربة خاصة.
وتهدف الرحلة إلى التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يشهده الوطن من نهضة تنموية متسارعة، وإظهاراً لنعمة الأمن والأمان التي ينعم بها الوطن ويعيشها المواطن والمقيم في مختلف مناطقه ومحافظاته.
وتشهد الرحلة غرس 1500 شتلة من نبات الفل الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، وذلك على طول مسار الرحلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من جازان للرياض.. رحالة يبدأ رحلة برية  لغرس 1500 شتلة فل
سبق

ينطلق الرحالة هادي بن أحمد دايلي، في 25 من الشهر الجاري، في رحلة برية من جازان إلى الرياض تستمر خمسة أيام عبر مركبة وعربة خاصة.
وتهدف الرحلة إلى التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يشهده الوطن من نهضة تنموية متسارعة، وإظهاراً لنعمة الأمن والأمان التي ينعم بها الوطن ويعيشها المواطن والمقيم في مختلف مناطقه ومحافظاته.
وتشهد الرحلة غرس 1500 شتلة من نبات الفل الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، وذلك على طول مسار الرحلة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
03:27 PM

من جازان للرياض.. رحالة يبدأ رحلة برية  لغرس 1500 شتلة فل

تستمر 5 أيام عبر مركبة وعربة خاصة  وتهدف للتعبير عن مشاعر الفخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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ينطلق الرحالة هادي بن أحمد دايلي، في 25 من الشهر الجاري، في رحلة برية من جازان إلى الرياض تستمر خمسة أيام عبر مركبة وعربة خاصة.
وتهدف الرحلة إلى التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما يشهده الوطن من نهضة تنموية متسارعة، وإظهاراً لنعمة الأمن والأمان التي ينعم بها الوطن ويعيشها المواطن والمقيم في مختلف مناطقه ومحافظاته.
وتشهد الرحلة غرس 1500 شتلة من نبات الفل الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، وذلك على طول مسار الرحلة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,016
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,852
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,988
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,790

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