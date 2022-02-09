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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,800 حقيبة شتوية وبطانية في زابل الأفغانية

المركز قدّم خدمات طبية لـ744 مستفيدًا في حيران بمحافظة حجة اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس 5 أطنان و 400 كيلوغرام من المساعدات شملت 600 حقيبة شتوية، و1,200 بطانية، وذلك في محافظة زابل، استفاد منها 600 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

من ناحية أخرى قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ744 مستفيدًا، خلال الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 60 مريضًا، وعيادة الطوارئ 88 فردًا، وعيادة الباطنية 185 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 20 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 90 مريضًا، فيما صُرفت الأدوية لـ359 فردًا، وتم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,800 حقيبة شتوية وبطانية في زابل الأفغانية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس 5 أطنان و 400 كيلوغرام من المساعدات شملت 600 حقيبة شتوية، و1,200 بطانية، وذلك في محافظة زابل، استفاد منها 600 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

من ناحية أخرى قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ744 مستفيدًا، خلال الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 60 مريضًا، وعيادة الطوارئ 88 فردًا، وعيادة الباطنية 185 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 20 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 90 مريضًا، فيما صُرفت الأدوية لـ359 فردًا، وتم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
04:21 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,800 حقيبة شتوية وبطانية في زابل الأفغانية

المركز قدّم خدمات طبية لـ744 مستفيدًا في حيران بمحافظة حجة اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس 5 أطنان و 400 كيلوغرام من المساعدات شملت 600 حقيبة شتوية، و1,200 بطانية، وذلك في محافظة زابل، استفاد منها 600 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

من ناحية أخرى قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ744 مستفيدًا، خلال الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 60 مريضًا، وعيادة الطوارئ 88 فردًا، وعيادة الباطنية 185 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 20 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 90 مريضًا، فيما صُرفت الأدوية لـ359 فردًا، وتم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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