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شاهد.. انطلاق سباق السيدات للدراجات الهوائية في الرياض بمسافة 15 كيلومترًا

ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات ضمن روزنامة الموسم الرياضي

انطلقت في العاصمة الرياض اليوم الجمعة، فعاليات سباق السيدات للدراجات الهوائية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات، وذلك ضمن روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 2021م.

وانطلقت مجريات السباق المخصص للمواطنات وتبلغ مسافته 15 كيلو متراً "فردي ضد الساعة" في تمام الساعة الثالثة مساءً من أمام البوابة رقم 5 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي.

وأوضحت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، أن سباق السيدات خطوة هامة لتمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات وخطوة أولى لهن للاحتراف مستقبلاً، خصوصاً أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.


وأكدت أن الاتحاد السعودي للدراجات يبذل جهوداً جبارة لدعم هذه الرياضة ونشرها بين شابات هذا الوطن، بداية من أعمالهم السابقة ودعمهم المستمر وتشجيعهم لممارستها إلى تكوينهم للجنة النسائية لتمكين المرأة، مقدمة شكرها وتقديرها للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على كل ما يبذله من جهود لدعم الرياضة بشكل عام والدراجات على وجه الخصوص، وتذليل كافة العقبات التي تنبع من رؤية سمو ولي العهد لهذا الوطن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد.. انطلاق سباق السيدات للدراجات الهوائية في الرياض بمسافة 15 كيلومترًا
سبق

انطلقت في العاصمة الرياض اليوم الجمعة، فعاليات سباق السيدات للدراجات الهوائية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات، وذلك ضمن روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 2021م.

وانطلقت مجريات السباق المخصص للمواطنات وتبلغ مسافته 15 كيلو متراً "فردي ضد الساعة" في تمام الساعة الثالثة مساءً من أمام البوابة رقم 5 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي.

وأوضحت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، أن سباق السيدات خطوة هامة لتمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات وخطوة أولى لهن للاحتراف مستقبلاً، خصوصاً أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.


وأكدت أن الاتحاد السعودي للدراجات يبذل جهوداً جبارة لدعم هذه الرياضة ونشرها بين شابات هذا الوطن، بداية من أعمالهم السابقة ودعمهم المستمر وتشجيعهم لممارستها إلى تكوينهم للجنة النسائية لتمكين المرأة، مقدمة شكرها وتقديرها للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على كل ما يبذله من جهود لدعم الرياضة بشكل عام والدراجات على وجه الخصوص، وتذليل كافة العقبات التي تنبع من رؤية سمو ولي العهد لهذا الوطن.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
06:56 PM

شاهد.. انطلاق سباق السيدات للدراجات الهوائية في الرياض بمسافة 15 كيلومترًا

ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات ضمن روزنامة الموسم الرياضي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
15
6,448

انطلقت في العاصمة الرياض اليوم الجمعة، فعاليات سباق السيدات للدراجات الهوائية، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات، وذلك ضمن روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 2021م.

وانطلقت مجريات السباق المخصص للمواطنات وتبلغ مسافته 15 كيلو متراً "فردي ضد الساعة" في تمام الساعة الثالثة مساءً من أمام البوابة رقم 5 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي.

وأوضحت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، أن سباق السيدات خطوة هامة لتمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات وخطوة أولى لهن للاحتراف مستقبلاً، خصوصاً أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.


وأكدت أن الاتحاد السعودي للدراجات يبذل جهوداً جبارة لدعم هذه الرياضة ونشرها بين شابات هذا الوطن، بداية من أعمالهم السابقة ودعمهم المستمر وتشجيعهم لممارستها إلى تكوينهم للجنة النسائية لتمكين المرأة، مقدمة شكرها وتقديرها للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على كل ما يبذله من جهود لدعم الرياضة بشكل عام والدراجات على وجه الخصوص، وتذليل كافة العقبات التي تنبع من رؤية سمو ولي العهد لهذا الوطن.

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