العثور على شابين متوفيين داخل مركبة بصبيا.. غموض وتحقيقات

لم تظهر على جسديهما أي آثار طعن أو ضرب وتم إعداد تقرير أولي

فتحت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا اليوم، تحقيقاً موسعاً في العثور على شابين متوفيين داخل مركبتهما في جانب الطريق الدولي الرابط بين قرى المخلاف ومحافظة صبيا، وذلك نظراً للغموض الذي يلف القضية.

وكشفت مصادر طبية لـ"سبق" أن المتوفيين لم تظهر على جسديهما أي آثار طعن أو ضرب أو أضرار، وقد أعد تقرير طبي أولي لعرضه على جهات الاختصاص، وينتظر أن تتبين مسببات الوفاة خلال استكمال الإجراءات.

وأشارت مصادر أخرى أن المتوفيين كانا قد عُثِر عليهما في مركبة متوقفة بالقرب من قرية أبو السلع، وتبلغت الجهات المعنية بتلك الواقعة، وباشرتها، حيث عُثِر عليهما في حالة وفاة على مقعديهما، وبدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث فوراً، وجرى إشعار النيابة العامة بالحادث.