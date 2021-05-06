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تعرّف على مسجد الزرقاء بثرمداء.. ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

يتميز ببنائه من الطين والحجر وتبلغ مساحته الكلية 326م2.. جاهز لإقامة الصلوات فيه

يقع مسجد الزرقاء التاريخي في بلدة ثرمداء القديمة التابعة لمحافظة مرات شمال غرب مدينة الرياض؛ وهو من أبرز المباني التراثية في منطقة الرياض، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق؛ وهو جاهز حاليًا لإقامة الصلوات فيه.

ويعود بناء مسجد الزرقاء التاريخي إلى عهد الإمام فيصل بن تركي -رحمه الله- خلال المدة ما بين (1259هـ إلى 1282هـ)، وأمر الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بإعادة بنائه وتوسعته لاستيعاب أعداد المصلين، ومن أبرز أئمة المسجد إبراهيم عبدالله العنقري، وعبدالرحمن محمد المقرن، وإبراهيم عبدالرحمن العنقري، وعبدالله بن حامد الحامد، ومن أبرز المؤذنين عبدالله القاسم وعبدالكريم عبدالله الشعلان.

ويقع مسجد الزرقاء شمال بلدة ثرمداء القديمة على الطريق الرابط بين محافظة ثرمداء ومحافظة شقراء، ويبعد المسجد عن محافظة مرات نحو 5.5كم، ويتميز المسجد ببنائه من الطين والحجر، وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (326م2)، ويتسع لنحو (100) مُصلٍّ، ويتكون المسجد من بيت الصلاة، وسرحة، وخلوة أرضية وميضأة، وبئر، وحوض وغرفة للاغتسال، ومنارة مربعة الشكل شمال المسجد يبلغ ارتفاعها نحو (11.29م)، وللمسجد مدخلان أحدهما في الشمال الشرقي والآخر في الشمال.

ويضم مسجد الزرقاء التاريخي بعد التطوير الحالي: بيت الصلاة، ومستودعًا، وسرحة، ودورات مياه وأماكن وضوء، ويتسع لـ(180) مصليًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على مسجد الزرقاء بثرمداء.. ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية
سبق

يقع مسجد الزرقاء التاريخي في بلدة ثرمداء القديمة التابعة لمحافظة مرات شمال غرب مدينة الرياض؛ وهو من أبرز المباني التراثية في منطقة الرياض، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق؛ وهو جاهز حاليًا لإقامة الصلوات فيه.

ويعود بناء مسجد الزرقاء التاريخي إلى عهد الإمام فيصل بن تركي -رحمه الله- خلال المدة ما بين (1259هـ إلى 1282هـ)، وأمر الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بإعادة بنائه وتوسعته لاستيعاب أعداد المصلين، ومن أبرز أئمة المسجد إبراهيم عبدالله العنقري، وعبدالرحمن محمد المقرن، وإبراهيم عبدالرحمن العنقري، وعبدالله بن حامد الحامد، ومن أبرز المؤذنين عبدالله القاسم وعبدالكريم عبدالله الشعلان.

ويقع مسجد الزرقاء شمال بلدة ثرمداء القديمة على الطريق الرابط بين محافظة ثرمداء ومحافظة شقراء، ويبعد المسجد عن محافظة مرات نحو 5.5كم، ويتميز المسجد ببنائه من الطين والحجر، وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (326م2)، ويتسع لنحو (100) مُصلٍّ، ويتكون المسجد من بيت الصلاة، وسرحة، وخلوة أرضية وميضأة، وبئر، وحوض وغرفة للاغتسال، ومنارة مربعة الشكل شمال المسجد يبلغ ارتفاعها نحو (11.29م)، وللمسجد مدخلان أحدهما في الشمال الشرقي والآخر في الشمال.

ويضم مسجد الزرقاء التاريخي بعد التطوير الحالي: بيت الصلاة، ومستودعًا، وسرحة، ودورات مياه وأماكن وضوء، ويتسع لـ(180) مصليًا.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
07:07 PM

تعرّف على مسجد الزرقاء بثرمداء.. ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

يتميز ببنائه من الطين والحجر وتبلغ مساحته الكلية 326م2.. جاهز لإقامة الصلوات فيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يقع مسجد الزرقاء التاريخي في بلدة ثرمداء القديمة التابعة لمحافظة مرات شمال غرب مدينة الرياض؛ وهو من أبرز المباني التراثية في منطقة الرياض، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق؛ وهو جاهز حاليًا لإقامة الصلوات فيه.

ويعود بناء مسجد الزرقاء التاريخي إلى عهد الإمام فيصل بن تركي -رحمه الله- خلال المدة ما بين (1259هـ إلى 1282هـ)، وأمر الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بإعادة بنائه وتوسعته لاستيعاب أعداد المصلين، ومن أبرز أئمة المسجد إبراهيم عبدالله العنقري، وعبدالرحمن محمد المقرن، وإبراهيم عبدالرحمن العنقري، وعبدالله بن حامد الحامد، ومن أبرز المؤذنين عبدالله القاسم وعبدالكريم عبدالله الشعلان.

ويقع مسجد الزرقاء شمال بلدة ثرمداء القديمة على الطريق الرابط بين محافظة ثرمداء ومحافظة شقراء، ويبعد المسجد عن محافظة مرات نحو 5.5كم، ويتميز المسجد ببنائه من الطين والحجر، وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (326م2)، ويتسع لنحو (100) مُصلٍّ، ويتكون المسجد من بيت الصلاة، وسرحة، وخلوة أرضية وميضأة، وبئر، وحوض وغرفة للاغتسال، ومنارة مربعة الشكل شمال المسجد يبلغ ارتفاعها نحو (11.29م)، وللمسجد مدخلان أحدهما في الشمال الشرقي والآخر في الشمال.

ويضم مسجد الزرقاء التاريخي بعد التطوير الحالي: بيت الصلاة، ومستودعًا، وسرحة، ودورات مياه وأماكن وضوء، ويتسع لـ(180) مصليًا.

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