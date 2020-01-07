"ابن معمر": افتتاح خادم الحرمين فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بالصين تشريف ومسؤولية

وعد بمضاعفة الجهد والعمل على كل الأصعدة والتنسيق مع وزارة الثقافة

شهد مقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، صباح اليوم، عقد اجتماع مجلس إدارة فرع المكتبة في جامعة بكين، وذلك بحضور المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وسفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي.

وقد حضر اللقاء نائب المشرف العام الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، ونائب مدير جامعة بكين البروفوسور وانغ بوا، ومدير فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين الدكتور جنغ تشن ون والوفد المرافق، بالإضافة لنائب مدير فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين الدكتور عابد علي الشريف، وممثل شركة أرامكو فرع الصين، وممثل المنتدى العربي الصيني.

وقال فيصل بن معمر: افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين يعتبر أكبر تشريف لنا، حمّلنا مسؤولية كبيرة بأن الرسالة الثقافية للمملكة العربية السعودية والرسالة الثقافية للصين هي مسؤولية المكتبتين في فرع المكتبة بجامعة بكين وفي مكتبة الملك عبدالعزيز في الرياض.

وأضاف: سنضاعف الجهد هذا العام ونعمل على كل الأصعدة وسننسق مع وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على أن نعمل لنقل الثقافة العربية والسعودية إلى الأصدقاء في الصين، وكذلك نقل الثقافة الصينية إلى المملكة العربية السعودية.

وأردف: نكرر الشكر لكم في الجامعة، كما أشيد بالمساعدة الكبيرة جداً التي نتلقاها من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، وكذلك سفير الصين في المملكة العربية السعودية نكرر له الشكر والتقدير على دعمه.

وبدأ الاجتماع بعرض خطط وبرامج المكتبة المعرفية ومشروعاتها الثقافية التي تستهدف تعزيز العلاقات بين الثقافتين العربية والصينية، وتفعيل أوجه التعاون الثقافي والعلمي بين المكتبة وجامعة بكين.

وكان من أبرزها اللقاءات الثقافية التي تعقد بين الشباب السعودي والصيني؛ للتعرف على مختلف الأدبيات الثقافية المعاصرة.

وناقش الاجتماع سبل تطوير نظام المكتبة الإلكتروني بما يتلاءم مع التطورات الحديثة التي تعتمد على النظم السحابية، وبما يحقق أفضل الحلول التقنية، وتطوير البوابة الإلكترونية للمكتبات العربية والصينية، وإبراز دورها في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين المملكة والصين.

وتسعى المكتبة لرفع مستوى التبادلات الثقافية والتعليمية، العربية -الصينية، في إطار مبادرة "طريق الحرير" الصينية و"رؤية المملكة 2030". وتوفر المكتبة ممثلة بفرعها في الصين لجميع الجامعات والهيئات التعليمية والدراسية الكتب باللغة العربية، بنسخة ورقية ونسخة رقمية، وذلك من أجل تعزيز دراسة اللغة العربية في الصين.

كما اتفق الجانبان على أن تنظم المكتبة سلسلة من المنتديات بين الخبراء والعلماء الصينيين والسعوديين، وترجمة المزيد من الكتب العربية والصينية، ترجمة موسوعة المملكة العربية السعودية إلى اللغة الصينية، إضافة للجنة علمية من الطرفين للإشراف على اختيار كتب الترجمة والأنشطة المصاحبة.

وتم الاتفاق على عقد ندوة بمناسبة مرور ٣٠ عاماً على العلاقات السعودية الصينية، وتفعيل التبادل الثقافي الشبابي بين البلدين من خلال اللقاءات الحوارية. وعلى أن تعمل جامعة بكين بدورها في التواصل والتعريف بين المكتبة والمؤسسات الصينية المختلفة، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض تقوم بدور التواصل والتعريف بين جامعة بكين والمؤسسات السعودية المختلفة.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين تركي الماضي عقب انتهاء عقد مجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين قائلاً: أشكر إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وأشكر الأخ العزيز المشرف العام على المكتبة فيصل بن معمر على دعوته وتنسيقه وترتيبه لهذا اللقاء بين الجانبين السعودي والصيني.

وأضاف: هذه المكتبة حجر أساس للعلاقات بين المملكة والصين من الناحية الثقافية؛ حيث نقلتها إلى نطاق أوسع بعيداً عن التجارة والاقتصاد لتعطي معنى حقيقياً لمدى الترابط والتكامل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات.

وأردف: أعتقد أنها خطوة مهمة من خلال مجلس الإدارة، وما طرح من موضوعات، ولاسيما في مجال الترجمة أصبح بالإمكان نقل هذه المكتبة كمؤسسة ثقافية رائدة إلى آفاق أوسع ولتكون ملتقى وجسر بين الثقافة الشرقية والثقافة العربية.