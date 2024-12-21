شاهد .. نفوق حوت ضخم على سواحل البحر الأحمر بسبب لغم حوثي

جثته بقيت قُبالة السواحل اليمنية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد

نفق حوت ضخم بسبب لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في مياه البحر الأحمر، إذ تعرّض لإصابة من شظاياه، وفقاً لما رواه يمنيون.

ووفقاً لمقطع فيديو، فقد أصاب اللغم الحوت في المياه وبقيت جثته قُبالة السواحل اليمنية بمحافظة حجة- شمال غربي اليمن.

تأتي هذه الحادثة لتضيف إلى السجل الإجرامي الحوثي الذي يهدّد حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ويقطع أرزاق الصيادين، كما يتسبّب في دمار البيئة البحرية.