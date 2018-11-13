وقد باشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات النظامية.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع بتقاطع قرية عرق في العارضة، والذي نتج عنه اصطدام مركبة هايلوكس مع جيب صالون؛ مما أدى إلى احتراق مركبة ووفاة شخص واحد، وإصابة ١٠ آخرين إصابات متوسطة، وحالة حرجة وتدخّل جراحي في غرفة العمليات في مستشفى العارضة.

توفي طفل وأصيب 11 آخرون، بينهم طلاب مدارس التوأمة القادمون من جبل سحار بمحافظة العارضة باتجاه مدرستهم؛ وذلك عبر مركبة نقل خصوصية؛ لعدم توفر نقل مدرسي لهم.

شاهد من جازان.. حادث مروّع يصرع طفلاً ويصيب 11 بينهم طلاب من "التوأمة" محمد المواسي سبق 2018-11-13 توفي طفل وأصيب 11 آخرون، بينهم طلاب مدارس التوأمة القادمون من جبل سحار بمحافظة العارضة باتجاه مدرستهم؛ وذلك عبر مركبة نقل خصوصية؛ لعدم توفر نقل مدرسي لهم. وأشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع بتقاطع قرية عرق في العارضة، والذي نتج عنه اصطدام مركبة هايلوكس مع جيب صالون؛ مما أدى إلى احتراق مركبة ووفاة شخص واحد، وإصابة ١٠ آخرين إصابات متوسطة، وحالة حرجة وتدخّل جراحي في غرفة العمليات في مستشفى العارضة. وقد باشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات النظامية.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 01:52 PM

شاهد من جازان.. حادث مروّع يصرع طفلاً ويصيب 11 بينهم طلاب من "التوأمة" فيما باشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات.. حالة حرجة إلى المستشفى





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توفي طفل وأصيب 11 آخرون، بينهم طلاب مدارس التوأمة القادمون من جبل سحار بمحافظة العارضة باتجاه مدرستهم؛ وذلك عبر مركبة نقل خصوصية؛ لعدم توفر نقل مدرسي لهم.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع بتقاطع قرية عرق في العارضة، والذي نتج عنه اصطدام مركبة هايلوكس مع جيب صالون؛ مما أدى إلى احتراق مركبة ووفاة شخص واحد، وإصابة ١٠ آخرين إصابات متوسطة، وحالة حرجة وتدخّل جراحي في غرفة العمليات في مستشفى العارضة.

وقد باشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات النظامية.