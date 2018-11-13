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شاهد من جازان.. حادث مروّع يصرع طفلاً ويصيب 11 بينهم طلاب من "التوأمة"

فيما باشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات.. حالة حرجة إلى المستشفى

توفي طفل وأصيب 11 آخرون، بينهم طلاب مدارس التوأمة القادمون من جبل سحار بمحافظة العارضة باتجاه مدرستهم؛ وذلك عبر مركبة نقل خصوصية؛ لعدم توفر نقل مدرسي لهم.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع بتقاطع قرية عرق في العارضة، والذي نتج عنه اصطدام مركبة هايلوكس مع جيب صالون؛ مما أدى إلى احتراق مركبة ووفاة شخص واحد، وإصابة ١٠ آخرين إصابات متوسطة، وحالة حرجة وتدخّل جراحي في غرفة العمليات في مستشفى العارضة.

وقد باشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات النظامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من جازان.. حادث مروّع يصرع طفلاً ويصيب 11 بينهم طلاب من "التوأمة"
سبق

توفي طفل وأصيب 11 آخرون، بينهم طلاب مدارس التوأمة القادمون من جبل سحار بمحافظة العارضة باتجاه مدرستهم؛ وذلك عبر مركبة نقل خصوصية؛ لعدم توفر نقل مدرسي لهم.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع بتقاطع قرية عرق في العارضة، والذي نتج عنه اصطدام مركبة هايلوكس مع جيب صالون؛ مما أدى إلى احتراق مركبة ووفاة شخص واحد، وإصابة ١٠ آخرين إصابات متوسطة، وحالة حرجة وتدخّل جراحي في غرفة العمليات في مستشفى العارضة.

وقد باشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات النظامية.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:52 PM

شاهد من جازان.. حادث مروّع يصرع طفلاً ويصيب 11 بينهم طلاب من "التوأمة"

فيما باشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات.. حالة حرجة إلى المستشفى

A A A
محمد المواسي - جازان
6
8,303

توفي طفل وأصيب 11 آخرون، بينهم طلاب مدارس التوأمة القادمون من جبل سحار بمحافظة العارضة باتجاه مدرستهم؛ وذلك عبر مركبة نقل خصوصية؛ لعدم توفر نقل مدرسي لهم.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع بتقاطع قرية عرق في العارضة، والذي نتج عنه اصطدام مركبة هايلوكس مع جيب صالون؛ مما أدى إلى احتراق مركبة ووفاة شخص واحد، وإصابة ١٠ آخرين إصابات متوسطة، وحالة حرجة وتدخّل جراحي في غرفة العمليات في مستشفى العارضة.

وقد باشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات النظامية.

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