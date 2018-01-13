ماذا قال رئيس الوزراء الياباني عن زيارته للسعودية و"الضيافة الحميمة"؟

أشار إلى لقاءيْه بخادم الحرمين وولي العهد

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بحُسن الاستقبال الذي لَقِيَه في السعودية؛ مشيرًا إلى أهمية اللقاءين اللذيْن جمَعاه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وكتب "آبي" عبر حسابه على "تويتر" ملخّصًا زيارته للمملكة: "مع التوترات في الشرق الأوسط، اجتمعت مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واتفقنا على أنه ينبغي لجميع الأطراف بذل جهود دبلوماسية لتجنب المزيد من التدهور".

مضيفًا: "حصلت أيضًا على تفهم ودعم كاملين لإرسال قوات الدفاع الذاتي (القوات المسلحة اليابانية)؛ لضمان سلامة السفن اليابانية"؛ في إشارة إلى إرسال اليابان لسفينة حربية وطائرات حماية لتأمين سفنها التجارية عبر الممرات المائية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.

واختتم رئيس الوزراء الياباني سلسلة تغريداته، قائلًا: "أود أن أتقدم بخالص الشكر للضيافة التقليدية الحميمة في الخيام وسط الصحراء في أرض العلا بجوار مواقع التراث العالمي".

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد بدأ زيارة للمملكة العربية السعودية في إطار جولة خليجية، الْتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جرى خلالهما تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية- اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.