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"الغنام والربيعي" يلتحقان بمعسكر الأخضر.. وهوساوي يجري تمارين خاصة

شارك الثنائي سلطان الغنام ومحمد الربيعي في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإعدادي في الرياض، الذي يأتي ضمن مرحلة الإعداد الأولى للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك بعد قرار المدير الفني للمنتخب خوان بيتزي باستدعائهما إلى المعسكر، فيما اكتفى المدافع معتز هوساوي بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم حصة خصصت للتمرير عبر مجموعات صغيرة، بعدها قسّم بيتزي اللاعبين إلى أربع مجموعات ليجري تقسيمتين على نصفي الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب مساء غدٍ الأربعاء حصة تدريبية مسائية مغلقة على الملعب الرديف لمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية عند السابعة مساء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الغنام والربيعي" يلتحقان بمعسكر الأخضر.. وهوساوي يجري تمارين خاصة
سبق

شارك الثنائي سلطان الغنام ومحمد الربيعي في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإعدادي في الرياض، الذي يأتي ضمن مرحلة الإعداد الأولى للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك بعد قرار المدير الفني للمنتخب خوان بيتزي باستدعائهما إلى المعسكر، فيما اكتفى المدافع معتز هوساوي بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم حصة خصصت للتمرير عبر مجموعات صغيرة، بعدها قسّم بيتزي اللاعبين إلى أربع مجموعات ليجري تقسيمتين على نصفي الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب مساء غدٍ الأربعاء حصة تدريبية مسائية مغلقة على الملعب الرديف لمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية عند السابعة مساء.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:59 PM

"الغنام والربيعي" يلتحقان بمعسكر الأخضر.. وهوساوي يجري تمارين خاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك الثنائي سلطان الغنام ومحمد الربيعي في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإعدادي في الرياض، الذي يأتي ضمن مرحلة الإعداد الأولى للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك بعد قرار المدير الفني للمنتخب خوان بيتزي باستدعائهما إلى المعسكر، فيما اكتفى المدافع معتز هوساوي بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم حصة خصصت للتمرير عبر مجموعات صغيرة، بعدها قسّم بيتزي اللاعبين إلى أربع مجموعات ليجري تقسيمتين على نصفي الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب مساء غدٍ الأربعاء حصة تدريبية مسائية مغلقة على الملعب الرديف لمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية عند السابعة مساء.

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