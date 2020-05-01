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شاهد من الخرمة.. اختبار "كورونا" عشوائي لـ50 عاملًا بمسحات الأنف

فيما قام المستشفى العام بتعقيم أقسامه ضمن إجراءات تطويق الفيروس

نفّذ مستشفى الخرمة العام، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، الاختبار العشوائي على 50 عاملًا، وأخذ عينات منهم، وأرسلها لمركز ومختبرات الكشف عن "كورونا" بمكة المكرمة.

وتقوم خطة الاختبار العشوائي عن فيروس "كورونا" والتي اعتمدها مدير الشؤون الصحية بالطائف على الاختبار العشوائي وأخذ عينات "مسحات الأنف" من 50 عاملًا أسبوعيًّا من الذين يعملون بالمحلات التجارية والمولات وإسكان تجمعات العمالة بتنفيذ مستشفيات محافظات ومراكز الطائف.

كما انتهى مستشفى الخرمة العام من تعقيم أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وتنويم الرجال والنساء والولادة والعمليات والأشعة والمختبر والمكاتب الإدارية ووحدة غسيل الكلى، ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالمستشفى.

فيروس كورونا الجديد مستشفى الخرمة العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الخرمة.. اختبار "كورونا" عشوائي لـ50 عاملًا بمسحات الأنف
سبق

نفّذ مستشفى الخرمة العام، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، الاختبار العشوائي على 50 عاملًا، وأخذ عينات منهم، وأرسلها لمركز ومختبرات الكشف عن "كورونا" بمكة المكرمة.

وتقوم خطة الاختبار العشوائي عن فيروس "كورونا" والتي اعتمدها مدير الشؤون الصحية بالطائف على الاختبار العشوائي وأخذ عينات "مسحات الأنف" من 50 عاملًا أسبوعيًّا من الذين يعملون بالمحلات التجارية والمولات وإسكان تجمعات العمالة بتنفيذ مستشفيات محافظات ومراكز الطائف.

كما انتهى مستشفى الخرمة العام من تعقيم أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وتنويم الرجال والنساء والولادة والعمليات والأشعة والمختبر والمكاتب الإدارية ووحدة غسيل الكلى، ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالمستشفى.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:19 PM

شاهد من الخرمة.. اختبار "كورونا" عشوائي لـ50 عاملًا بمسحات الأنف

فيما قام المستشفى العام بتعقيم أقسامه ضمن إجراءات تطويق الفيروس

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محمد الزامل - الخرمة
0
2,026

نفّذ مستشفى الخرمة العام، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، الاختبار العشوائي على 50 عاملًا، وأخذ عينات منهم، وأرسلها لمركز ومختبرات الكشف عن "كورونا" بمكة المكرمة.

وتقوم خطة الاختبار العشوائي عن فيروس "كورونا" والتي اعتمدها مدير الشؤون الصحية بالطائف على الاختبار العشوائي وأخذ عينات "مسحات الأنف" من 50 عاملًا أسبوعيًّا من الذين يعملون بالمحلات التجارية والمولات وإسكان تجمعات العمالة بتنفيذ مستشفيات محافظات ومراكز الطائف.

كما انتهى مستشفى الخرمة العام من تعقيم أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وتنويم الرجال والنساء والولادة والعمليات والأشعة والمختبر والمكاتب الإدارية ووحدة غسيل الكلى، ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالمستشفى.

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