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شاهد.. حسني مبارك ممثلًا في فيلم مصري قديم

قائد سرب طيران يعطي التعليمات

ظهر الرئيس الراحل حسني مبارك، كممثل في فيلم مصري قديم؛ حيث ظهر في أحد مشاهد فيلم "وداع في الفجر" أمام الفنان الراحل كمال الشناوي.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، يظهر مبارك في الفيلم كقائد سرب طيران، يعطي تعليماته لمجموعة من الطيارين بينهم "كمال الشناوي"، حول خطط مهاجمة العدو في حرب السويس 1956.

وتدور أحداث الفيلم الذي صُوّر عام 1956، حول طيار شاب ينتمي إلى أسرة ثرية ويرغب بالزواج من فتاة فقيرة، وفجأة يتم استدعاؤه باعتباره طيارًا للاشتراك في حرب فلسطين، وهناك يقع في الأسر، ويصبح في عداد المفقودين، وكان قائده الذي يصدر التعليمات هو حسني مبارك، الذي ظهر في لقطتين ضمن أحداث الفيلم.

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

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شاهد.. حسني مبارك ممثلًا في فيلم مصري قديم
سبق

ظهر الرئيس الراحل حسني مبارك، كممثل في فيلم مصري قديم؛ حيث ظهر في أحد مشاهد فيلم "وداع في الفجر" أمام الفنان الراحل كمال الشناوي.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، يظهر مبارك في الفيلم كقائد سرب طيران، يعطي تعليماته لمجموعة من الطيارين بينهم "كمال الشناوي"، حول خطط مهاجمة العدو في حرب السويس 1956.

وتدور أحداث الفيلم الذي صُوّر عام 1956، حول طيار شاب ينتمي إلى أسرة ثرية ويرغب بالزواج من فتاة فقيرة، وفجأة يتم استدعاؤه باعتباره طيارًا للاشتراك في حرب فلسطين، وهناك يقع في الأسر، ويصبح في عداد المفقودين، وكان قائده الذي يصدر التعليمات هو حسني مبارك، الذي ظهر في لقطتين ضمن أحداث الفيلم.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:17 AM

شاهد.. حسني مبارك ممثلًا في فيلم مصري قديم

قائد سرب طيران يعطي التعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ظهر الرئيس الراحل حسني مبارك، كممثل في فيلم مصري قديم؛ حيث ظهر في أحد مشاهد فيلم "وداع في الفجر" أمام الفنان الراحل كمال الشناوي.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، يظهر مبارك في الفيلم كقائد سرب طيران، يعطي تعليماته لمجموعة من الطيارين بينهم "كمال الشناوي"، حول خطط مهاجمة العدو في حرب السويس 1956.

وتدور أحداث الفيلم الذي صُوّر عام 1956، حول طيار شاب ينتمي إلى أسرة ثرية ويرغب بالزواج من فتاة فقيرة، وفجأة يتم استدعاؤه باعتباره طيارًا للاشتراك في حرب فلسطين، وهناك يقع في الأسر، ويصبح في عداد المفقودين، وكان قائده الذي يصدر التعليمات هو حسني مبارك، الذي ظهر في لقطتين ضمن أحداث الفيلم.

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