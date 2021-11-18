فريق الصيدلي التطوعي ينفذ مبادرة "عمدة الدواء" في 9 مدارس للبنات بالطائف

لتصحيح المفاهيم والأخطاء الشائعة بالمجتمع

نفذت جامعة الطائف، ممثلة بفريق (Rx) الصيدلي التطوعي، مبادرة "عمدة الدواء" في تسع مدارس للبنات بمحافظة الطائف، لتصحيح المفاهيم والأخطاء الشائعة لدى العديد من أفراد المجتمع والمتعلقة بالدواء واستخدامه وتقديم النصائح.

واشتملت فعاليات المبادرة على تقديم الإرشادات عن فن التعامل مع الأدوية والطرق الصحيحة لاستعمالها وفقًا للإرشادات الطبية.

كما اشتملت أيضًا على توضيح الأضرار التي يمكن حدوثها عند استخدام الوصفات الشعبية والأدوية اللاوصفية والمضادات الحيوية وأهم الشبهات المتعلقة بها.

وتضمنت الفعاليات أيضًا التوعية بالنباتات وطرق استخدامها في العلاج وتداخلاتها مع الأدوية، استقاءً من مادة العقاقير، التي تعد أصلاً للصيدلة، وتُعنى بدراسة المواد المعالجة في النباتات.

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة ٢٠٩٤ طالبة و٢١٢ معلمة وإدارية، بمشاركة من أكثر من ٤٠ متطوعة وبإجمالي ٨٨ ساعة تطوعية.

وحظيت بإقبال كبير بين المجتمع، وتلقى الفريق طلبات استضافة من المزيد من المدارس لتفعيل هذه المبادرة داخل أسوارها.

ويعد فريق (Rx) الصيدلي التطوعي واحدًا من عشر فرق تطوعية تابعة لجامعة الطائف وتضم في عضويتها ١٦٢٦ عضوًا وعضوة، وتشرف على أنشطتها عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف.