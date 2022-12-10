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شاهد.. تقاطع الدائري الثالث في المدينة.. عشوائية وحوادث ومعاناة دائمة للأهالي

في الحلقة السادسة لـ"سبق" حول الشوارع والتقاطعات

تصوير : عمار الأحمدي :

تستعرض "سبق" في حلقتها السادسة من سلسلة حلقاتها التي تتناول من خلالها الشوارع والتقاطعات والطرق في المدينة المنورة، طريق الدائري الثالث الذي يمر بين أحياء سكنية غرب المدينة المنورة، مخلفاً عدداً من الحوادث المرورية التي تحدث بشكل يومياً وفقاً لما ذكره الأهالي، مؤكدين أن حركة الشاحنات وغياب السلامة هي من تسببت في الحوادث المرورية.

وفي جولة لـ "سبق" على الطريق ذاته التقت بسكان حي أبو مرخة الواقع غرب الدائري الثالث، حيث طالبوا بالتدخل العاجل وإنقاذ أرواح تكاد أن تزهق يوميا بسبب الطريق الذي ينتصف بين أحياء مكتظة بالسكان، مؤكدين أن الطريق مفرد وتوجد حركة كبيرة من السيارات وخصوصا الشاحنات القادمة من طريق تبوك والمتجهة إلى طريق ينبع القديم والعكس وغياب وسائل السلامة في تقاطع الطريق مع الأحياء.

وبين السكان أن العديد من الحوادث وقعت في هذه التقاطعات وذهبت أرواحهم بسببها، مشيرين إلى أن الطريق يعاني من ضيق ومسار واحد ويفتقد لجميع اشتراطات السلامة.

وأشار سكان أبو مرخة إلى أن هناك صعوبة عند التنقل بين الأحياء وخاصة وقت الذروة، وطالبوا في الوقت نفسه بسرعة التجاوب مع معاناتهم ووضع حلول جذرية لهذا الخطر الذي يترصد المواطنين.

ونقلت "سبق" معاناة سكان أبو مرخة إلى مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة خالد بن متعب الذي أكد بأن الطريق لا يتبع لأمانة منطقة المدينة المنورة، فيما اتجهت "سبق" لفرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة ونقلت تلك المعاناة إلا أنها لم تتلق أي رد حتى كتابة هذا الخبر.

يذكر أن "سبق" تناولت في حلقاتها السابقة عدة طرق وتقاطعات خطيرة في المدينة المنورة وتم معالجة بعضها من قبل الجهات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تقاطع الدائري الثالث في المدينة.. عشوائية وحوادث ومعاناة دائمة للأهالي
سبق

تصوير : عمار الأحمدي :

تستعرض "سبق" في حلقتها السادسة من سلسلة حلقاتها التي تتناول من خلالها الشوارع والتقاطعات والطرق في المدينة المنورة، طريق الدائري الثالث الذي يمر بين أحياء سكنية غرب المدينة المنورة، مخلفاً عدداً من الحوادث المرورية التي تحدث بشكل يومياً وفقاً لما ذكره الأهالي، مؤكدين أن حركة الشاحنات وغياب السلامة هي من تسببت في الحوادث المرورية.

وفي جولة لـ "سبق" على الطريق ذاته التقت بسكان حي أبو مرخة الواقع غرب الدائري الثالث، حيث طالبوا بالتدخل العاجل وإنقاذ أرواح تكاد أن تزهق يوميا بسبب الطريق الذي ينتصف بين أحياء مكتظة بالسكان، مؤكدين أن الطريق مفرد وتوجد حركة كبيرة من السيارات وخصوصا الشاحنات القادمة من طريق تبوك والمتجهة إلى طريق ينبع القديم والعكس وغياب وسائل السلامة في تقاطع الطريق مع الأحياء.

وبين السكان أن العديد من الحوادث وقعت في هذه التقاطعات وذهبت أرواحهم بسببها، مشيرين إلى أن الطريق يعاني من ضيق ومسار واحد ويفتقد لجميع اشتراطات السلامة.

وأشار سكان أبو مرخة إلى أن هناك صعوبة عند التنقل بين الأحياء وخاصة وقت الذروة، وطالبوا في الوقت نفسه بسرعة التجاوب مع معاناتهم ووضع حلول جذرية لهذا الخطر الذي يترصد المواطنين.

ونقلت "سبق" معاناة سكان أبو مرخة إلى مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة خالد بن متعب الذي أكد بأن الطريق لا يتبع لأمانة منطقة المدينة المنورة، فيما اتجهت "سبق" لفرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة ونقلت تلك المعاناة إلا أنها لم تتلق أي رد حتى كتابة هذا الخبر.

يذكر أن "سبق" تناولت في حلقاتها السابقة عدة طرق وتقاطعات خطيرة في المدينة المنورة وتم معالجة بعضها من قبل الجهات المعنية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
05:55 PM

شاهد.. تقاطع الدائري الثالث في المدينة.. عشوائية وحوادث ومعاناة دائمة للأهالي

في الحلقة السادسة لـ"سبق" حول الشوارع والتقاطعات

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خالد الشاماني - الرياض
5
13,952

تصوير : عمار الأحمدي :

تستعرض "سبق" في حلقتها السادسة من سلسلة حلقاتها التي تتناول من خلالها الشوارع والتقاطعات والطرق في المدينة المنورة، طريق الدائري الثالث الذي يمر بين أحياء سكنية غرب المدينة المنورة، مخلفاً عدداً من الحوادث المرورية التي تحدث بشكل يومياً وفقاً لما ذكره الأهالي، مؤكدين أن حركة الشاحنات وغياب السلامة هي من تسببت في الحوادث المرورية.

وفي جولة لـ "سبق" على الطريق ذاته التقت بسكان حي أبو مرخة الواقع غرب الدائري الثالث، حيث طالبوا بالتدخل العاجل وإنقاذ أرواح تكاد أن تزهق يوميا بسبب الطريق الذي ينتصف بين أحياء مكتظة بالسكان، مؤكدين أن الطريق مفرد وتوجد حركة كبيرة من السيارات وخصوصا الشاحنات القادمة من طريق تبوك والمتجهة إلى طريق ينبع القديم والعكس وغياب وسائل السلامة في تقاطع الطريق مع الأحياء.

وبين السكان أن العديد من الحوادث وقعت في هذه التقاطعات وذهبت أرواحهم بسببها، مشيرين إلى أن الطريق يعاني من ضيق ومسار واحد ويفتقد لجميع اشتراطات السلامة.

وأشار سكان أبو مرخة إلى أن هناك صعوبة عند التنقل بين الأحياء وخاصة وقت الذروة، وطالبوا في الوقت نفسه بسرعة التجاوب مع معاناتهم ووضع حلول جذرية لهذا الخطر الذي يترصد المواطنين.

ونقلت "سبق" معاناة سكان أبو مرخة إلى مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة خالد بن متعب الذي أكد بأن الطريق لا يتبع لأمانة منطقة المدينة المنورة، فيما اتجهت "سبق" لفرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة ونقلت تلك المعاناة إلا أنها لم تتلق أي رد حتى كتابة هذا الخبر.

يذكر أن "سبق" تناولت في حلقاتها السابقة عدة طرق وتقاطعات خطيرة في المدينة المنورة وتم معالجة بعضها من قبل الجهات المعنية.

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