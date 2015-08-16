شاهد من "مفاريد" مهرجان ولي العهد للهجن .. لقب لـ "مشكورة" و"مروح" الأفضل

في انطلاقة ثاني أيام منافساتها بأرضية ميدان الطائف .. 15 يوماً من المتعة

شهد، صباح اليوم الجمعة، انطلاق ثاني أيام منافسات أشواط المفاريد لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته للهجن العربية الأصيلة للموسم 2019، الذي ينظّمه الاتحاد السعودي للهجن على أرضية ميدان محافظة الطائف، وتستمر فعالياته حتى الخامس عشر من شهر المحرم من عام ١٤٤١هـ.

وجاءت منافسات اليوم الثاني للسباق قوية ومثيرة خلال الأشواط الـ 16 التي أُقيمت لسن المفاريد "أشواط عامة" لمسافة 2 كم للفترة الصباحية، منها 8 أشواط للبكار و8 أشواط للقعدان.

وتُوجت "مشكورة" ملك سهيل بن سعيد العامري؛ بلقب المركز الأول في الشوط الأول الرئيس للحقايق بكار بعد أن قطعت مسافة الـ 2 كم بتوقيت زمني قدره 2:59.129 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني "شاهين" لناصر بن عبدالله الكربي؛ بعد أن حققت توقيتاً زمنياً قدره 3:00.43 دقيقة، فيما حلت في المركز الثالث "العزوم" لسعد حمد المري؛ محققة توقيتاً قدره 3:01.746 دقيقة.

وجاء أفضل توقيت زمني لكل الأشواط الـ 16 من نصيب "مروح" لرياض ثامر السعدون؛ بعد أن قطع مسافة الـ 2 كم في زمن قياسي قدرة 2:56.400.

وشارك في هذه الأشواط الصباحية ما يقارب 750 مطية موزعة على ١٦ شوطاً، فيما بلغت قيمة الجوائز لكل الأشواط ٣٦٨ ألفاً.