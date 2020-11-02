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تدشين أسبوع أمراض الدم الوراثية في الياسمين مول

بعنوان: "من أجل جيل واعٍ"

نفذ قسما التوعية الصحية، والمختبر، بمستشفى الثغر بجدة، بالتعاون مع فريق إيلاف التطوعي، حملة توعوية عن أمراض الدم الوراثية، بعنوان: "من أجل جيل واعٍ"، في الياسمين مول.

وشملت إقامة ركن المختبر لفحص سريع لنسبة الهيموجلوبين في الدم وفصيلة الدم، وركن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وكان التباعد الاجتماعي مع الالتزام بكل التعليمات والشروط الاحترازية طول فترة الفعالية.

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تدشين أسبوع أمراض الدم الوراثية في الياسمين مول
سبق

نفذ قسما التوعية الصحية، والمختبر، بمستشفى الثغر بجدة، بالتعاون مع فريق إيلاف التطوعي، حملة توعوية عن أمراض الدم الوراثية، بعنوان: "من أجل جيل واعٍ"، في الياسمين مول.

وشملت إقامة ركن المختبر لفحص سريع لنسبة الهيموجلوبين في الدم وفصيلة الدم، وركن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وكان التباعد الاجتماعي مع الالتزام بكل التعليمات والشروط الاحترازية طول فترة الفعالية.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:23 PM

تدشين أسبوع أمراض الدم الوراثية في الياسمين مول

بعنوان: "من أجل جيل واعٍ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نفذ قسما التوعية الصحية، والمختبر، بمستشفى الثغر بجدة، بالتعاون مع فريق إيلاف التطوعي، حملة توعوية عن أمراض الدم الوراثية، بعنوان: "من أجل جيل واعٍ"، في الياسمين مول.

وشملت إقامة ركن المختبر لفحص سريع لنسبة الهيموجلوبين في الدم وفصيلة الدم، وركن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وكان التباعد الاجتماعي مع الالتزام بكل التعليمات والشروط الاحترازية طول فترة الفعالية.

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