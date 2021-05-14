اقترب فريق من الباحثين الأمريكيين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد من تطوير كمامة يمكنها رصد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بإنتاج إشارات ضوئية عند تنفس الشخص المصاب أو السعال أو العطس. ونقل موقع "بزنس إنسايد - الطبعة الأمريكية" عن الباحث جيم كولينز، إن الابتكار الجديد سيحدث نقلة نوعية في العالم حيث يمكن ارتداؤه في المطارات عند المرور بمناطق التفتيش أو التعامل مع الأشخاص والموظفين ويمكن استخدامه في العمل والمتاجر، كما يمكن للمستشفيات أن تستخدمه للتعرف على الأشخاص المصابين عند دخولهم وفي غرف الانتظار كشاشة مسبقة للمصابين . وقال الموقع إن الأطباء يمكنهم استخدام هذا النوع من الكمامات لتشخيص المرضى على الفور دون الحاجة لسحب عينات ومتابعتها في المختبرات وتأخر النتائج أحد الأسباب الرئيسية في تفشي الفيروس والسيطرة عليه . وأشار كولينز أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول الكمامة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

نقلة نوعية في العالم.. كمامة تضيء عند رصد مصاب كورونا خالد علي سبق 2020-05-14 اقترب فريق من الباحثين الأمريكيين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد من تطوير كمامة يمكنها رصد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بإنتاج إشارات ضوئية عند تنفس الشخص المصاب أو السعال أو العطس.



ونقل موقع "بزنس إنسايد - الطبعة الأمريكية" عن الباحث جيم كولينز، إن الابتكار الجديد سيحدث نقلة نوعية في العالم حيث يمكن ارتداؤه في المطارات عند المرور بمناطق التفتيش أو التعامل مع الأشخاص والموظفين ويمكن استخدامه في العمل والمتاجر، كما يمكن للمستشفيات أن تستخدمه للتعرف على الأشخاص المصابين عند دخولهم وفي غرف الانتظار كشاشة مسبقة للمصابين .



وقال الموقع إن الأطباء يمكنهم استخدام هذا النوع من الكمامات لتشخيص المرضى على الفور دون الحاجة لسحب عينات ومتابعتها في المختبرات وتأخر النتائج أحد الأسباب الرئيسية في تفشي الفيروس والسيطرة عليه .



وأشار كولينز أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول الكمامة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 05:15 PM

نقلة نوعية في العالم.. كمامة تضيء عند رصد مصاب كورونا يمكن ارتداؤها في المطارات وعند التعامل مع الناس والمتاجر والمستشفيات





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اقترب فريق من الباحثين الأمريكيين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد من تطوير كمامة يمكنها رصد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بإنتاج إشارات ضوئية عند تنفس الشخص المصاب أو السعال أو العطس.



ونقل موقع "بزنس إنسايد - الطبعة الأمريكية" عن الباحث جيم كولينز، إن الابتكار الجديد سيحدث نقلة نوعية في العالم حيث يمكن ارتداؤه في المطارات عند المرور بمناطق التفتيش أو التعامل مع الأشخاص والموظفين ويمكن استخدامه في العمل والمتاجر، كما يمكن للمستشفيات أن تستخدمه للتعرف على الأشخاص المصابين عند دخولهم وفي غرف الانتظار كشاشة مسبقة للمصابين .



وقال الموقع إن الأطباء يمكنهم استخدام هذا النوع من الكمامات لتشخيص المرضى على الفور دون الحاجة لسحب عينات ومتابعتها في المختبرات وتأخر النتائج أحد الأسباب الرئيسية في تفشي الفيروس والسيطرة عليه .



وأشار كولينز أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول الكمامة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.