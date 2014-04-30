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الباحة.. استئصال غضروفين بالفقرات الصدرية لأربعيني في عملية معقدة

أجراها فريق طبي بمستشفى الملك فهد

تَمَكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بالباحة، يتقدمهم الدكتور محمد برانية- استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، من استئصال غضروفين بالفقرات الصدرية لمريض في الأربعين من العمر يعاني من ضعف بالطرفين السفليين.

ووجّه المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباحة عائض الغامدي، شكره للفريق الطبي؛ لإنجازه هذه العملية النادرة والمعقدة؛ مضيفاً أن مريضاً تم تحويله من مستشفى القنفذة وكان يعاني من ضغط غضروفين على النخاع الشوكي، وعدم القدرة على التحكم التام في البول، وبعد فحصه بالرنين، تم تشخيص حالته والتدخل بواسطة الميكروسكوب الجراحي الذي تم بنجاح ولله الحمد.. وهو الآن في تحسن بشكل كامل ويستطيع المشي مستقلاً بشكل سليم.

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الباحة.. استئصال غضروفين بالفقرات الصدرية لأربعيني في عملية معقدة
سبق

تَمَكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بالباحة، يتقدمهم الدكتور محمد برانية- استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، من استئصال غضروفين بالفقرات الصدرية لمريض في الأربعين من العمر يعاني من ضعف بالطرفين السفليين.

ووجّه المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباحة عائض الغامدي، شكره للفريق الطبي؛ لإنجازه هذه العملية النادرة والمعقدة؛ مضيفاً أن مريضاً تم تحويله من مستشفى القنفذة وكان يعاني من ضغط غضروفين على النخاع الشوكي، وعدم القدرة على التحكم التام في البول، وبعد فحصه بالرنين، تم تشخيص حالته والتدخل بواسطة الميكروسكوب الجراحي الذي تم بنجاح ولله الحمد.. وهو الآن في تحسن بشكل كامل ويستطيع المشي مستقلاً بشكل سليم.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
12:42 PM

الباحة.. استئصال غضروفين بالفقرات الصدرية لأربعيني في عملية معقدة

أجراها فريق طبي بمستشفى الملك فهد

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
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4,949

تَمَكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بالباحة، يتقدمهم الدكتور محمد برانية- استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، من استئصال غضروفين بالفقرات الصدرية لمريض في الأربعين من العمر يعاني من ضعف بالطرفين السفليين.

ووجّه المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباحة عائض الغامدي، شكره للفريق الطبي؛ لإنجازه هذه العملية النادرة والمعقدة؛ مضيفاً أن مريضاً تم تحويله من مستشفى القنفذة وكان يعاني من ضغط غضروفين على النخاع الشوكي، وعدم القدرة على التحكم التام في البول، وبعد فحصه بالرنين، تم تشخيص حالته والتدخل بواسطة الميكروسكوب الجراحي الذي تم بنجاح ولله الحمد.. وهو الآن في تحسن بشكل كامل ويستطيع المشي مستقلاً بشكل سليم.

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