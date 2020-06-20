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الرياض.. 1563 عيادة افتراضية لمرضى الاضطرابات النفسية والإدمان

خلال جائحة كورونا.. من 1 مارس وحتى 31 مايو 2020

بلغ عدد العيادات الافتراضية التي نفذها مجمع إرادة والصحة النفسية لمرضى الاضطرابات النفسية والإدمان، 1563 عيادة افتراضية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ 1 مارس وحتى 31 مايو 2020.

وقال "المركز" إن تنفيذ تلك العيادات جاء ضمن إطار الجهود التي يبذلها المجمع لمتابعة الوضع الصحي للحالات التي المستفيدة من العيادات الخارجية، بعد قرار تعليق الحضور للمجمع والمتابعة في العيادات الخارجية، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا، وحرصًا من المجمع على استمرار استقرار الوضع الصحي للمرضى.

وأضاف، أن المجمع استخدم في التواصل مع المرضى الهاتف ووسائل وتقنيات التواصل المناسبة، وجرى خلال هذه العيادات الافتراضية، تقييم الوضع الصحي لكل حالة، وتحديد العلاج اللازم، ومراجعة الأدوية الموصوفة ومدى تجاوب الحالة مع كل دواء.

من جهة أخرى، استقبل مركز الاتصال بالعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها، أكثر من 2530 مكالمة هاتفية، يستفسر أصحابها عن المواعيد الجديدة بعد تعليق استقبال المرضى، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي لم يقم المجمع بتعليقها، ومنها إعادة صرف الأدوية، وطلب تسجيل مواعيد للحالات الجديدة والتي حولت من قسم الإسعاف والطوارئ.

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الرياض.. 1563 عيادة افتراضية لمرضى الاضطرابات النفسية والإدمان
سبق

بلغ عدد العيادات الافتراضية التي نفذها مجمع إرادة والصحة النفسية لمرضى الاضطرابات النفسية والإدمان، 1563 عيادة افتراضية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ 1 مارس وحتى 31 مايو 2020.

وقال "المركز" إن تنفيذ تلك العيادات جاء ضمن إطار الجهود التي يبذلها المجمع لمتابعة الوضع الصحي للحالات التي المستفيدة من العيادات الخارجية، بعد قرار تعليق الحضور للمجمع والمتابعة في العيادات الخارجية، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا، وحرصًا من المجمع على استمرار استقرار الوضع الصحي للمرضى.

وأضاف، أن المجمع استخدم في التواصل مع المرضى الهاتف ووسائل وتقنيات التواصل المناسبة، وجرى خلال هذه العيادات الافتراضية، تقييم الوضع الصحي لكل حالة، وتحديد العلاج اللازم، ومراجعة الأدوية الموصوفة ومدى تجاوب الحالة مع كل دواء.

من جهة أخرى، استقبل مركز الاتصال بالعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها، أكثر من 2530 مكالمة هاتفية، يستفسر أصحابها عن المواعيد الجديدة بعد تعليق استقبال المرضى، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي لم يقم المجمع بتعليقها، ومنها إعادة صرف الأدوية، وطلب تسجيل مواعيد للحالات الجديدة والتي حولت من قسم الإسعاف والطوارئ.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
05:27 PM

الرياض.. 1563 عيادة افتراضية لمرضى الاضطرابات النفسية والإدمان

خلال جائحة كورونا.. من 1 مارس وحتى 31 مايو 2020

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فهد الغبيوي - الرياض
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بلغ عدد العيادات الافتراضية التي نفذها مجمع إرادة والصحة النفسية لمرضى الاضطرابات النفسية والإدمان، 1563 عيادة افتراضية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ 1 مارس وحتى 31 مايو 2020.

وقال "المركز" إن تنفيذ تلك العيادات جاء ضمن إطار الجهود التي يبذلها المجمع لمتابعة الوضع الصحي للحالات التي المستفيدة من العيادات الخارجية، بعد قرار تعليق الحضور للمجمع والمتابعة في العيادات الخارجية، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا، وحرصًا من المجمع على استمرار استقرار الوضع الصحي للمرضى.

وأضاف، أن المجمع استخدم في التواصل مع المرضى الهاتف ووسائل وتقنيات التواصل المناسبة، وجرى خلال هذه العيادات الافتراضية، تقييم الوضع الصحي لكل حالة، وتحديد العلاج اللازم، ومراجعة الأدوية الموصوفة ومدى تجاوب الحالة مع كل دواء.

من جهة أخرى، استقبل مركز الاتصال بالعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها، أكثر من 2530 مكالمة هاتفية، يستفسر أصحابها عن المواعيد الجديدة بعد تعليق استقبال المرضى، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي لم يقم المجمع بتعليقها، ومنها إعادة صرف الأدوية، وطلب تسجيل مواعيد للحالات الجديدة والتي حولت من قسم الإسعاف والطوارئ.

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