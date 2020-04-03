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"العمار" يتوقع أن تكون المملكة من أوائل الدول في سرعة التعافي من جائحة كورونا

أشاد بسرعة الإجراءات التي تم اتخاذها لحصر المرض

استبشر مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، خيراً بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في أغلب مدن المملكة، مشيراً إلى أننا سنكون بإذن الله من أوائل دول العالم في سرعة التعافي من هذه الجائحة.

وقال عبر برنامج "بالمختصر" على قناة mbc في قراءته المستقبلية حول هذه الجائحة: إن "القراءة المبنية على أسس علمية بالنسبة للعالم، فإنه من المتوقع أن تأخذ الأزمة وقتاً أطول، وقد تستغرق أشهراً للانتهاء والاستشفاء الكامل، بعد أن تحولت دول أوروبا وأمريكا لبؤر للفيروس، وأصبح لديها انتشار عالٍ لهذا المرض".

وأشاد مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي، بالقرارات الكبيرة والحازمة التي اتخذتها حكومات مجلس التعاون للتصدي لهذه الجائحة، مضيفاً: أنه "بناء على ما اتخذ من قرارات وتدابير احترازية لمكافحة انتشار كورونا في دول الخليج والسعودية، نأمل بإذن الله أن نكون من أوائل دول العالم في الدخول في مراحل الاستشفاء من كورونا بشكل سريع".

وعلى مستوى السعودية، توقع "العمار" بأن يكون الأسبوع المقبل بإذن الله، أسبوعاً مبشراً على معظم مدن المملكة من ناحية انخفاض حالات الإصابة بكورونا، أو على الأقل التوازن.

وتابع: "هدفنا ألا يحدث تصاعد كبير في حالات الإصابة، وقد يكون هناك صعوبة في انخفاض الحالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن بإذن الله لن تطول الأزمة، خاصة بعد القرارات الأخيرة من ناحية حصر الوباء في أحياء معينة، والسماح بالعلاج المجاني وهذا سيكون له دور في أن تبدأ مكة والمدينة بالتشافي من كورونا في وقت قريب جداً بإذن الله".

فيروس كورونا الجديد برنامج بالمختصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمار" يتوقع أن تكون المملكة من أوائل الدول في سرعة التعافي من جائحة كورونا
سبق

استبشر مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، خيراً بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في أغلب مدن المملكة، مشيراً إلى أننا سنكون بإذن الله من أوائل دول العالم في سرعة التعافي من هذه الجائحة.

وقال عبر برنامج "بالمختصر" على قناة mbc في قراءته المستقبلية حول هذه الجائحة: إن "القراءة المبنية على أسس علمية بالنسبة للعالم، فإنه من المتوقع أن تأخذ الأزمة وقتاً أطول، وقد تستغرق أشهراً للانتهاء والاستشفاء الكامل، بعد أن تحولت دول أوروبا وأمريكا لبؤر للفيروس، وأصبح لديها انتشار عالٍ لهذا المرض".

وأشاد مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي، بالقرارات الكبيرة والحازمة التي اتخذتها حكومات مجلس التعاون للتصدي لهذه الجائحة، مضيفاً: أنه "بناء على ما اتخذ من قرارات وتدابير احترازية لمكافحة انتشار كورونا في دول الخليج والسعودية، نأمل بإذن الله أن نكون من أوائل دول العالم في الدخول في مراحل الاستشفاء من كورونا بشكل سريع".

وعلى مستوى السعودية، توقع "العمار" بأن يكون الأسبوع المقبل بإذن الله، أسبوعاً مبشراً على معظم مدن المملكة من ناحية انخفاض حالات الإصابة بكورونا، أو على الأقل التوازن.

وتابع: "هدفنا ألا يحدث تصاعد كبير في حالات الإصابة، وقد يكون هناك صعوبة في انخفاض الحالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن بإذن الله لن تطول الأزمة، خاصة بعد القرارات الأخيرة من ناحية حصر الوباء في أحياء معينة، والسماح بالعلاج المجاني وهذا سيكون له دور في أن تبدأ مكة والمدينة بالتشافي من كورونا في وقت قريب جداً بإذن الله".

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
11:56 PM

"العمار" يتوقع أن تكون المملكة من أوائل الدول في سرعة التعافي من جائحة كورونا

أشاد بسرعة الإجراءات التي تم اتخاذها لحصر المرض

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عبدالحكيم شار - الرياض
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2,351

استبشر مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، خيراً بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في أغلب مدن المملكة، مشيراً إلى أننا سنكون بإذن الله من أوائل دول العالم في سرعة التعافي من هذه الجائحة.

وقال عبر برنامج "بالمختصر" على قناة mbc في قراءته المستقبلية حول هذه الجائحة: إن "القراءة المبنية على أسس علمية بالنسبة للعالم، فإنه من المتوقع أن تأخذ الأزمة وقتاً أطول، وقد تستغرق أشهراً للانتهاء والاستشفاء الكامل، بعد أن تحولت دول أوروبا وأمريكا لبؤر للفيروس، وأصبح لديها انتشار عالٍ لهذا المرض".

وأشاد مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي، بالقرارات الكبيرة والحازمة التي اتخذتها حكومات مجلس التعاون للتصدي لهذه الجائحة، مضيفاً: أنه "بناء على ما اتخذ من قرارات وتدابير احترازية لمكافحة انتشار كورونا في دول الخليج والسعودية، نأمل بإذن الله أن نكون من أوائل دول العالم في الدخول في مراحل الاستشفاء من كورونا بشكل سريع".

وعلى مستوى السعودية، توقع "العمار" بأن يكون الأسبوع المقبل بإذن الله، أسبوعاً مبشراً على معظم مدن المملكة من ناحية انخفاض حالات الإصابة بكورونا، أو على الأقل التوازن.

وتابع: "هدفنا ألا يحدث تصاعد كبير في حالات الإصابة، وقد يكون هناك صعوبة في انخفاض الحالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن بإذن الله لن تطول الأزمة، خاصة بعد القرارات الأخيرة من ناحية حصر الوباء في أحياء معينة، والسماح بالعلاج المجاني وهذا سيكون له دور في أن تبدأ مكة والمدينة بالتشافي من كورونا في وقت قريب جداً بإذن الله".

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