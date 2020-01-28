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النائب العام يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات النيابية والحقوقية

المعجب يؤكد على عمق العلاقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين

استقبل النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في مكتبه بالنيابة العامة اليوم؛ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وأكد النائب العام المعجب في اللقاء، على عمق العلاقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مبينًا أن زيارته والوفد المرافق تأتي في إطار تعزيز العلاقات في المجالات النيابية وتبادل الخبرات بين نيابتي البلدين.

وأوضح المعجب حرص الجهات النيابية في البلدين على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا في المحافل الدولية، وتعزيز العلاقات النيابية والحقوقية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره رحب المستشار الصاوي في اللقاء بالنائب العام المعجب والوفد المرافق، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في القضايا النيابية والحقوقية وتبادل الخبرات.

وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين قيادات النيابة العامة المصرية ونظيرتها السعودية، وبين أعضاء وفدي البلدين الشقيقين، كما تم تقديم عدد من العروض الخاصة بمجالات التعاون المشترك.

النائب العام النائب العام المصري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات النيابية والحقوقية
سبق

استقبل النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في مكتبه بالنيابة العامة اليوم؛ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وأكد النائب العام المعجب في اللقاء، على عمق العلاقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مبينًا أن زيارته والوفد المرافق تأتي في إطار تعزيز العلاقات في المجالات النيابية وتبادل الخبرات بين نيابتي البلدين.

وأوضح المعجب حرص الجهات النيابية في البلدين على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا في المحافل الدولية، وتعزيز العلاقات النيابية والحقوقية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره رحب المستشار الصاوي في اللقاء بالنائب العام المعجب والوفد المرافق، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في القضايا النيابية والحقوقية وتبادل الخبرات.

وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين قيادات النيابة العامة المصرية ونظيرتها السعودية، وبين أعضاء وفدي البلدين الشقيقين، كما تم تقديم عدد من العروض الخاصة بمجالات التعاون المشترك.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:02 PM

النائب العام يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات النيابية والحقوقية

المعجب يؤكد على عمق العلاقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين

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حمد الفراج - الرياض
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استقبل النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في مكتبه بالنيابة العامة اليوم؛ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وأكد النائب العام المعجب في اللقاء، على عمق العلاقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مبينًا أن زيارته والوفد المرافق تأتي في إطار تعزيز العلاقات في المجالات النيابية وتبادل الخبرات بين نيابتي البلدين.

وأوضح المعجب حرص الجهات النيابية في البلدين على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا في المحافل الدولية، وتعزيز العلاقات النيابية والحقوقية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره رحب المستشار الصاوي في اللقاء بالنائب العام المعجب والوفد المرافق، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في القضايا النيابية والحقوقية وتبادل الخبرات.

وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين قيادات النيابة العامة المصرية ونظيرتها السعودية، وبين أعضاء وفدي البلدين الشقيقين، كما تم تقديم عدد من العروض الخاصة بمجالات التعاون المشترك.

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