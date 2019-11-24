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فرع التجارة بتبوك ينفذ 450 جولة تفتيشية رقابية لمكافحة التستر

أسفرت عن ضبط 23 مخالفة لـ"التستر التجاري" وإغلاق 6 منشآت

نفذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بمنطقة تبوك، أكثر من 450 جولة رقابية وتفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.

ونتج عن الحملة منذ انطلاقها حتى اليوم ضبط 212 مخالفة فورية، و23 مخالفة لنظام التستر التجاري، وإغلاق 6 منشآت مخالفة، وذلك ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتأتي هذه الحملة التي يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والمتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف المراقبة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية، بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تُكتَشف أو أي شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، وكذلك الاستفادة من الحملة التصحيحية التي مُدِّدت حتى تاريخ 16 فبراير 2022م.

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فرع التجارة بتبوك ينفذ 450 جولة تفتيشية رقابية لمكافحة التستر
سبق

نفذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بمنطقة تبوك، أكثر من 450 جولة رقابية وتفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.

ونتج عن الحملة منذ انطلاقها حتى اليوم ضبط 212 مخالفة فورية، و23 مخالفة لنظام التستر التجاري، وإغلاق 6 منشآت مخالفة، وذلك ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتأتي هذه الحملة التي يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والمتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف المراقبة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية، بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تُكتَشف أو أي شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، وكذلك الاستفادة من الحملة التصحيحية التي مُدِّدت حتى تاريخ 16 فبراير 2022م.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
05:09 PM

فرع التجارة بتبوك ينفذ 450 جولة تفتيشية رقابية لمكافحة التستر

أسفرت عن ضبط 23 مخالفة لـ"التستر التجاري" وإغلاق 6 منشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بمنطقة تبوك، أكثر من 450 جولة رقابية وتفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.

ونتج عن الحملة منذ انطلاقها حتى اليوم ضبط 212 مخالفة فورية، و23 مخالفة لنظام التستر التجاري، وإغلاق 6 منشآت مخالفة، وذلك ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتأتي هذه الحملة التي يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والمتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف المراقبة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية، بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تُكتَشف أو أي شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، وكذلك الاستفادة من الحملة التصحيحية التي مُدِّدت حتى تاريخ 16 فبراير 2022م.

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