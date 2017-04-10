النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز التنمية الاجتماعية بمكة يناقش مع الجمعيات الخيرية آليات العمل خلال أزمة كورونا

دراسة كيفية توزيع السلال الغذائية والوجبات على الأسر المستفيدة وتحديد النطاقات لكل جمعية

عقد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد الصواط اجتماعًا مع عددٍ من الجمعيات الخيرية في مكة المكرمة لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخيري خلال أزمة مكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد.

وتم خلال الاجتماع دراسة آلية توزيع السلال الغذائية والوجبات على الأسر المستفيدة وتحديد النطاقات لكل جمعية لضمان عدم حصول أي ازدواجية في العمل.

عُقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات في مقر جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة بحضور مدير الجمعية أحمد المطرفي وعددٍ من مديري الجمعيات الخيرية.

من جانب آخر، ثمّن مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أحمد المطرفي جهود مركز التنمية الاجتماعي بمكة المكرمة في متابعة أعمال الجمعيات ودعمهم اللا محدود التي تتلقاه الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة وتسخير جميع الإمكانات حتى يتسنى استهداف كل شرائح المجتمع ببرامج نوعية تعود على الفرد والمجتمع بالفائدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مركز التنمية الاجتماعية بمكة يناقش مع الجمعيات الخيرية آليات العمل خلال أزمة كورونا
سبق

عقد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد الصواط اجتماعًا مع عددٍ من الجمعيات الخيرية في مكة المكرمة لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخيري خلال أزمة مكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد.

وتم خلال الاجتماع دراسة آلية توزيع السلال الغذائية والوجبات على الأسر المستفيدة وتحديد النطاقات لكل جمعية لضمان عدم حصول أي ازدواجية في العمل.

عُقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات في مقر جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة بحضور مدير الجمعية أحمد المطرفي وعددٍ من مديري الجمعيات الخيرية.

من جانب آخر، ثمّن مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أحمد المطرفي جهود مركز التنمية الاجتماعي بمكة المكرمة في متابعة أعمال الجمعيات ودعمهم اللا محدود التي تتلقاه الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة وتسخير جميع الإمكانات حتى يتسنى استهداف كل شرائح المجتمع ببرامج نوعية تعود على الفرد والمجتمع بالفائدة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:25 AM

مركز التنمية الاجتماعية بمكة يناقش مع الجمعيات الخيرية آليات العمل خلال أزمة كورونا

دراسة كيفية توزيع السلال الغذائية والوجبات على الأسر المستفيدة وتحديد النطاقات لكل جمعية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
21

عقد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد الصواط اجتماعًا مع عددٍ من الجمعيات الخيرية في مكة المكرمة لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخيري خلال أزمة مكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد.

وتم خلال الاجتماع دراسة آلية توزيع السلال الغذائية والوجبات على الأسر المستفيدة وتحديد النطاقات لكل جمعية لضمان عدم حصول أي ازدواجية في العمل.

عُقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات في مقر جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة بحضور مدير الجمعية أحمد المطرفي وعددٍ من مديري الجمعيات الخيرية.

من جانب آخر، ثمّن مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أحمد المطرفي جهود مركز التنمية الاجتماعي بمكة المكرمة في متابعة أعمال الجمعيات ودعمهم اللا محدود التي تتلقاه الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة وتسخير جميع الإمكانات حتى يتسنى استهداف كل شرائح المجتمع ببرامج نوعية تعود على الفرد والمجتمع بالفائدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,177
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,823
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,097

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة