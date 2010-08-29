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الاتفاق يصل القصيم.. والسبيعي يؤكد: مباراة التعاون صعبة.. وهدفنا النقاط الثلاث

شدَّد فايز السبيعي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على أهمية مواجهة مضيفه التعاون من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والتقدم في سلم ترتيب الدوري.

جاء ذلك في تصريحه قبل مواجهة الاتفاق مع نظيره التعاون التي ستجمعهما غدًا الأحد في القصيم ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السبيعي: لا شك أنها مباراة صعبة أمام فريق لا يستهان به. وبالتأكيد المركز الذي يحل فيه التعاون لا يعكس مستوياته الأخيرة.

وأضاف: لذلك سندخل المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، والتقدم في سلم الترتيب.

من جهة ثانية، وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى القصيم مساء الجمعة، وذلك قبل مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوجّه الفريق الاتفاقي فور وصوله لمكان إقامته في أحد فنادق بريدة. وسيُجري الفريق تدريبه الأخير اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله بالقصيم الذي سيحتضن المواجهة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يصل القصيم.. والسبيعي يؤكد: مباراة التعاون صعبة.. وهدفنا النقاط الثلاث
سبق

شدَّد فايز السبيعي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على أهمية مواجهة مضيفه التعاون من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والتقدم في سلم ترتيب الدوري.

جاء ذلك في تصريحه قبل مواجهة الاتفاق مع نظيره التعاون التي ستجمعهما غدًا الأحد في القصيم ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السبيعي: لا شك أنها مباراة صعبة أمام فريق لا يستهان به. وبالتأكيد المركز الذي يحل فيه التعاون لا يعكس مستوياته الأخيرة.

وأضاف: لذلك سندخل المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، والتقدم في سلم الترتيب.

من جهة ثانية، وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى القصيم مساء الجمعة، وذلك قبل مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوجّه الفريق الاتفاقي فور وصوله لمكان إقامته في أحد فنادق بريدة. وسيُجري الفريق تدريبه الأخير اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله بالقصيم الذي سيحتضن المواجهة.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:24 AM

الاتفاق يصل القصيم.. والسبيعي يؤكد: مباراة التعاون صعبة.. وهدفنا النقاط الثلاث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شدَّد فايز السبيعي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على أهمية مواجهة مضيفه التعاون من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والتقدم في سلم ترتيب الدوري.

جاء ذلك في تصريحه قبل مواجهة الاتفاق مع نظيره التعاون التي ستجمعهما غدًا الأحد في القصيم ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السبيعي: لا شك أنها مباراة صعبة أمام فريق لا يستهان به. وبالتأكيد المركز الذي يحل فيه التعاون لا يعكس مستوياته الأخيرة.

وأضاف: لذلك سندخل المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، والتقدم في سلم الترتيب.

من جهة ثانية، وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى القصيم مساء الجمعة، وذلك قبل مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوجّه الفريق الاتفاقي فور وصوله لمكان إقامته في أحد فنادق بريدة. وسيُجري الفريق تدريبه الأخير اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله بالقصيم الذي سيحتضن المواجهة.

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