النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

الأولى بالمملكة.. جراحة ناجحة لمريض عانى من "خلل التوتر العنقي"

أجراها استشاري جراحة الرأس "الغامدي" بالمستشفى الألماني بعسير

نجحت جراحة أجريت لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً في المستشفى السعودي الألماني، بعدما كان يشكو من مرض نادر يسمى "خلل التوتر العنقي"، وهو مرض يصيب العصب الموصل لعضلات الرقبة؛ مما يتعذر معه الالتفاف (cervicaldystonia) أو (spasmodic lateral torticollid).

وكان المريض يعاني صعوبة في قيادة السيارة، وتعاطى العلاج المتعارف عليه وهو إبر "البوتكس"؛ ولكن دون جدوى.

وأجري للمريض تخطيط العضلات، وتبين أن هناك ثلاث عضلات بالجهة اليمنى وواحدة بالجهة اليسرى؛ فتقرر استئصال العصب الواصل لهذه العضلات في الجهة اليمنى، وفصل العضلة بالجهة اليسرى.

وقد استغرقت العملية ثلاث ساعات ونصفاً، وكان جزء منها تحت الميكروسكوب، وشفي المريض، وكان قادراً على تحريك الرأس، واختفى الشد، وغادر المستشفى دون مضاعفات بعد ثلاثة أيام.

يُذكر أن هذه العملية تعتبر من العمليات النادرة على مستوى العالم والأولى على مستوى المملكة بواسطة جراح الرأس والرقبة، والأولى من حيث استئصال العصب من الجهة الأمامية للرقبة، وقد أجراها البروفيسور سعيد بن عبدالله الغامدي استشاري جراحة الرأس والرقبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأولى بالمملكة.. جراحة ناجحة لمريض عانى من "خلل التوتر العنقي"
سبق

نجحت جراحة أجريت لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً في المستشفى السعودي الألماني، بعدما كان يشكو من مرض نادر يسمى "خلل التوتر العنقي"، وهو مرض يصيب العصب الموصل لعضلات الرقبة؛ مما يتعذر معه الالتفاف (cervicaldystonia) أو (spasmodic lateral torticollid).

وكان المريض يعاني صعوبة في قيادة السيارة، وتعاطى العلاج المتعارف عليه وهو إبر "البوتكس"؛ ولكن دون جدوى.

وأجري للمريض تخطيط العضلات، وتبين أن هناك ثلاث عضلات بالجهة اليمنى وواحدة بالجهة اليسرى؛ فتقرر استئصال العصب الواصل لهذه العضلات في الجهة اليمنى، وفصل العضلة بالجهة اليسرى.

وقد استغرقت العملية ثلاث ساعات ونصفاً، وكان جزء منها تحت الميكروسكوب، وشفي المريض، وكان قادراً على تحريك الرأس، واختفى الشد، وغادر المستشفى دون مضاعفات بعد ثلاثة أيام.

يُذكر أن هذه العملية تعتبر من العمليات النادرة على مستوى العالم والأولى على مستوى المملكة بواسطة جراح الرأس والرقبة، والأولى من حيث استئصال العصب من الجهة الأمامية للرقبة، وقد أجراها البروفيسور سعيد بن عبدالله الغامدي استشاري جراحة الرأس والرقبة.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
04:00 PM

الأولى بالمملكة.. جراحة ناجحة لمريض عانى من "خلل التوتر العنقي"

أجراها استشاري جراحة الرأس "الغامدي" بالمستشفى الألماني بعسير

A A A
رائد القرفي - أبها
1
1,936

نجحت جراحة أجريت لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً في المستشفى السعودي الألماني، بعدما كان يشكو من مرض نادر يسمى "خلل التوتر العنقي"، وهو مرض يصيب العصب الموصل لعضلات الرقبة؛ مما يتعذر معه الالتفاف (cervicaldystonia) أو (spasmodic lateral torticollid).

وكان المريض يعاني صعوبة في قيادة السيارة، وتعاطى العلاج المتعارف عليه وهو إبر "البوتكس"؛ ولكن دون جدوى.

وأجري للمريض تخطيط العضلات، وتبين أن هناك ثلاث عضلات بالجهة اليمنى وواحدة بالجهة اليسرى؛ فتقرر استئصال العصب الواصل لهذه العضلات في الجهة اليمنى، وفصل العضلة بالجهة اليسرى.

وقد استغرقت العملية ثلاث ساعات ونصفاً، وكان جزء منها تحت الميكروسكوب، وشفي المريض، وكان قادراً على تحريك الرأس، واختفى الشد، وغادر المستشفى دون مضاعفات بعد ثلاثة أيام.

يُذكر أن هذه العملية تعتبر من العمليات النادرة على مستوى العالم والأولى على مستوى المملكة بواسطة جراح الرأس والرقبة، والأولى من حيث استئصال العصب من الجهة الأمامية للرقبة، وقد أجراها البروفيسور سعيد بن عبدالله الغامدي استشاري جراحة الرأس والرقبة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,585
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,878
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,470
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,456

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة