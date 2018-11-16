الأولى بالمملكة.. جراحة ناجحة لمريض عانى من "خلل التوتر العنقي"

أجراها استشاري جراحة الرأس "الغامدي" بالمستشفى الألماني بعسير

نجحت جراحة أجريت لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً في المستشفى السعودي الألماني، بعدما كان يشكو من مرض نادر يسمى "خلل التوتر العنقي"، وهو مرض يصيب العصب الموصل لعضلات الرقبة؛ مما يتعذر معه الالتفاف (cervicaldystonia) أو (spasmodic lateral torticollid).

وكان المريض يعاني صعوبة في قيادة السيارة، وتعاطى العلاج المتعارف عليه وهو إبر "البوتكس"؛ ولكن دون جدوى.

وأجري للمريض تخطيط العضلات، وتبين أن هناك ثلاث عضلات بالجهة اليمنى وواحدة بالجهة اليسرى؛ فتقرر استئصال العصب الواصل لهذه العضلات في الجهة اليمنى، وفصل العضلة بالجهة اليسرى.

وقد استغرقت العملية ثلاث ساعات ونصفاً، وكان جزء منها تحت الميكروسكوب، وشفي المريض، وكان قادراً على تحريك الرأس، واختفى الشد، وغادر المستشفى دون مضاعفات بعد ثلاثة أيام.

يُذكر أن هذه العملية تعتبر من العمليات النادرة على مستوى العالم والأولى على مستوى المملكة بواسطة جراح الرأس والرقبة، والأولى من حيث استئصال العصب من الجهة الأمامية للرقبة، وقد أجراها البروفيسور سعيد بن عبدالله الغامدي استشاري جراحة الرأس والرقبة.