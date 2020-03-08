أمير الرياض يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

دشّن موقع المؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، قائداً للقوات الخاصة للأمن البيئي.

وقدّم العميد "الحربي" تعريفاً عما تقوم به القوات الخاصة للأمن البيئي ومهامها ومناطق انتشارها، مثمناً اهتمامه ومتابعته المباشرة للأمن البيئي في منطقة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر، عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في مهام عملهم، مؤكداً المسؤولية والأمانة التي يحملونها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، والمدير العام للجمعية، صالح بن عبدالله اليوسف.

وخلال الاستقبال، دشن أمير الرياض، الموقع الرسمي للمؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام وحفل العشرينية، بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشاء جمعية "إنسان"، والذي سيقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.

كما اطلع على أعمال الجمعية مؤخراً والأهداف وأوضاع الأيتام، مؤكداً الاهتمام بهذه الفئة الغالية، مشيرا إلى الفضل العظيم في رعايتها ودعمها والعمل عليها.