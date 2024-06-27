دبي.. إحالة سائق حافلة عمانية إلى المحكمة ومطالبته بسداد 3 ملايين درهم

أحالت النيابة العامة في دبي، سائق الحافلة السياحية العمانية الذي تسبب في حادث مروري راح ضحيته حوالى ثلاثين شخصًا بين قتيل وجريح، إلى القضاء، بتهم بينها القتل الخطأ.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية؛ كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، عن أن النيابة العامة في دبي أمرت بإحالة سائق عماني الجنسية يبلغ من العمر 53 سنة، إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجّهت له تهم التسبب الخطأ في وفاة 17 راكبًا وإصابة 13 شخصًا بإصابات متفاوتة والإتلاف، وهي جرائم مرورية تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات والغرامة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهم إماراتي، تؤدى لورثة المتوفيْن من جراء الحادث.

وأكد المستشار الفلاسي اعتراف السائق المتهم في تحقيقات النيابة بخطئه المتمثل في عدم اتباعه للوحات الإرشادية على الطريق وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتُقِل 30 راكبًا من جنسيات مختلفة، وأنه سَبَق له استخدام الطريق من قبلُ أكثر من مرة قبل وقوع الحادث، كما أثبتت التحقيقات من واقع التقارير الفنية التي اطلعت عليها النيابة العامة قيادة السائق المتهم للحافلة على المسرب الثاني من اليسار والمخصص للمركبات الخفيفة، بسرعة 94كم/الساعة، وهي سرعة تفوق السرعة المقررة بالضعف؛ ليصطدم أولًا بالقطع المعدنية المعلقة ذات المستوى المنخفض (تُستخدم لتنبيه لمركبات المرتفعة) ومن ثم الاصطدام بالحاجز الحديدي المعلق من مقدمة الحافلة جهة اليسار؛ الأمر الذي نتج عنه وفاة 15 راكبًا على الفور وإصابة الركاب الآخرين بإصابات متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى للعلاج، وأضرار بالغة بالحافلة، إلى أن توقف على بُعد 44 مترًا من نقطة الاصطدام.