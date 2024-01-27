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أمريكا تحث رعاياها في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فورًا

"السفارة" حذرت من تدهور الوضع الأمني

حثت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم "الأربعاء"، المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فورًا.

وحذرت السفارة على موقعها الإلكتروني، من أن الوضع الأمني في أوكرانيا يمكن أن يتدهور دون سابق إنذار؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تحث رعاياها في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فورًا
سبق

حثت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم "الأربعاء"، المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فورًا.

وحذرت السفارة على موقعها الإلكتروني، من أن الوضع الأمني في أوكرانيا يمكن أن يتدهور دون سابق إنذار؛ وفقًا لـ"رويترز".

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
07:51 PM

أمريكا تحث رعاياها في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فورًا

"السفارة" حذرت من تدهور الوضع الأمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حثت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم "الأربعاء"، المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فورًا.

وحذرت السفارة على موقعها الإلكتروني، من أن الوضع الأمني في أوكرانيا يمكن أن يتدهور دون سابق إنذار؛ وفقًا لـ"رويترز".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
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2.5 مليار ..

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