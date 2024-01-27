أمريكا تحث رعاياها في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فورًا

"السفارة" حذرت من تدهور الوضع الأمني

حثت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم "الأربعاء"، المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على التفكير في مغادرتها فورًا.

وحذرت السفارة على موقعها الإلكتروني، من أن الوضع الأمني في أوكرانيا يمكن أن يتدهور دون سابق إنذار؛ وفقًا لـ"رويترز".