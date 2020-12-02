النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

بايدن: سنعود للاتفاق النووي الإيراني بشرط.. وبمشاركة السعودية والإمارات

مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها دائمًا خيار إعادة العقوبات إذا لزم الأمر

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه في حال امتثلت إيران بشكل صارم وكامل للاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاق النووي كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات، ورفع العقوبات المفروضة على إيران.

ويرى بايدن وفريقه للأمن القومي أنه بمجرد استعادة الصفقة من قِبل الجانبين يجب أن تكون هناك في وقت قصير جدًّا جولة من المفاوضات للسعي إلى إطالة مدة القيود على إنتاج إيران للمواد التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة، وكذلك لمعالجة أنشطة إيران الإقليمية الخبيثة، من خلال وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

ويرى فريق بايدن ضرورة توسيع المفاوضات؛ فلا تشمل فقط الموقّعين على اتفاق 2015 (إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي)، ولكن أيضًا جيران إيران العرب، ولاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات.

وقال بايدن في حديث مع "نيويورك تايمز" الأمريكية: "بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنشارك في مفاوضات واتفاقات لتشديد وإطالة القيود النووية الإيرانية، فضلاً عن معالجة برنامج الصواريخ". مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها دائمًا خيار إعادة العقوبات إذا لزم الأمر.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في حديث مع قناة "سي إن إن" 23 نوفمبر قد قال إن السعودية يجب أن تكون جزءًا من أي مفاوضات محتملة بين الإدارة الأمريكية القادمة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى الدخول في شراكة مع الإدارة الأمريكية بشأن اتفاقية جديدة محتملة؛ الأمر الذي لم يحد من أنشطة إيران النووية فحسب، بل يسعى أيضًا إلى التصدي لأنشطتها الخبيثة في المنطقة.

وذكر وزير الخارجية السعودي من مدينة نيوم السعودية أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يسمى "++JCPOA".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بايدن: سنعود للاتفاق النووي الإيراني بشرط.. وبمشاركة السعودية والإمارات
سبق

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه في حال امتثلت إيران بشكل صارم وكامل للاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاق النووي كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات، ورفع العقوبات المفروضة على إيران.

ويرى بايدن وفريقه للأمن القومي أنه بمجرد استعادة الصفقة من قِبل الجانبين يجب أن تكون هناك في وقت قصير جدًّا جولة من المفاوضات للسعي إلى إطالة مدة القيود على إنتاج إيران للمواد التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة، وكذلك لمعالجة أنشطة إيران الإقليمية الخبيثة، من خلال وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

ويرى فريق بايدن ضرورة توسيع المفاوضات؛ فلا تشمل فقط الموقّعين على اتفاق 2015 (إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي)، ولكن أيضًا جيران إيران العرب، ولاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات.

وقال بايدن في حديث مع "نيويورك تايمز" الأمريكية: "بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنشارك في مفاوضات واتفاقات لتشديد وإطالة القيود النووية الإيرانية، فضلاً عن معالجة برنامج الصواريخ". مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها دائمًا خيار إعادة العقوبات إذا لزم الأمر.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في حديث مع قناة "سي إن إن" 23 نوفمبر قد قال إن السعودية يجب أن تكون جزءًا من أي مفاوضات محتملة بين الإدارة الأمريكية القادمة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى الدخول في شراكة مع الإدارة الأمريكية بشأن اتفاقية جديدة محتملة؛ الأمر الذي لم يحد من أنشطة إيران النووية فحسب، بل يسعى أيضًا إلى التصدي لأنشطتها الخبيثة في المنطقة.

وذكر وزير الخارجية السعودي من مدينة نيوم السعودية أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يسمى "++JCPOA".

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
11:54 PM

بايدن: سنعود للاتفاق النووي الإيراني بشرط.. وبمشاركة السعودية والإمارات

مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها دائمًا خيار إعادة العقوبات إذا لزم الأمر

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,807

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه في حال امتثلت إيران بشكل صارم وكامل للاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاق النووي كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات، ورفع العقوبات المفروضة على إيران.

ويرى بايدن وفريقه للأمن القومي أنه بمجرد استعادة الصفقة من قِبل الجانبين يجب أن تكون هناك في وقت قصير جدًّا جولة من المفاوضات للسعي إلى إطالة مدة القيود على إنتاج إيران للمواد التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة، وكذلك لمعالجة أنشطة إيران الإقليمية الخبيثة، من خلال وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

ويرى فريق بايدن ضرورة توسيع المفاوضات؛ فلا تشمل فقط الموقّعين على اتفاق 2015 (إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي)، ولكن أيضًا جيران إيران العرب، ولاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات.

وقال بايدن في حديث مع "نيويورك تايمز" الأمريكية: "بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنشارك في مفاوضات واتفاقات لتشديد وإطالة القيود النووية الإيرانية، فضلاً عن معالجة برنامج الصواريخ". مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها دائمًا خيار إعادة العقوبات إذا لزم الأمر.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في حديث مع قناة "سي إن إن" 23 نوفمبر قد قال إن السعودية يجب أن تكون جزءًا من أي مفاوضات محتملة بين الإدارة الأمريكية القادمة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى الدخول في شراكة مع الإدارة الأمريكية بشأن اتفاقية جديدة محتملة؛ الأمر الذي لم يحد من أنشطة إيران النووية فحسب، بل يسعى أيضًا إلى التصدي لأنشطتها الخبيثة في المنطقة.

وذكر وزير الخارجية السعودي من مدينة نيوم السعودية أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يسمى "++JCPOA".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,283
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,068
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,740

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة